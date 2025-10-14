© Foto: Richard Drew - APChefstratege Mike Wilson warnt vor deutlichen Rücksetzern, sollte der US-China-Streit bis Anfang November anhalten. Besonders verwundbar: Halbleiter, Quanten und Konsum mit China-Exposure.Nach dem schwachen Freitagshandel hat sich die Wall Street zu Wochenbeginn leicht erholt - doch Morgan Stanley warnt vor trügerischer Ruhe. Chefstratege Mike Wilson sieht die Gefahr einer "größer als erwarteten Korrektur", sollte sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China bis Anfang November nicht entspannen. In einem bearishen Szenario könnte der S&P 500 laut Wilson um acht bis elf Prozent fallen. Die Bank verweist auf überzogene Bewertungen, hohe Anlegerpositionierungen und eine schwache globale …Den vollständigen Artikel lesen ...
