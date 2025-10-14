Diese Aktie war einst ein gefeierter Hype-Titel, stürzt aber inzwischen immer tiefer. Am Montag ging es nun nochmals um -50 Prozent nach unten. Das schickt die Papiere immer weiter gen Süden, und darum könnte der Absturz noch nicht vorbei sein. 2021 war die Aktie von Beyond Meat noch ein stark gefeiertes Papier an der Börse, denn der Hype-Wert profitierte von den Trends rund um vegane Ernährung und den niedrigen Kapitalkosten für unprofitable Unternehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE