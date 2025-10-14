© Foto: Ulf Mauder - dpa

Der Rubel ist in diesem Jahr die stärkste Währung der Welt. Mit einem beeindruckenden Anstieg von über 40 Prozent gegenüber dem US-Dollar stellt er alles in den Schatten, was global an Devisen gehandelt wird. Aber warum?Im Jahr 2025 hat der Rubel einen erstaunlichen Aufschwung erlebt. Die russische Devise lässt mit einem Anstieg von 42,7 Prozent gegenüber dem US-Dollar alle anderen Währungen weltweit hinter sich. Nachdem es noch vor wenigen Wochen danach aussah, als wäre die Rallye ins Stocken geraten, hat sich das Blatt mittlerweile wieder gewendet. Innerhalb von gut drei Wochen hat der Rubel bemerkenswerte 6,8 Prozent an Wert gewonnen. Hinter diesen jüngsten Erfolgen steht nicht zuletzt …