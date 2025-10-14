Die Investmentbank Goldman Sachs Group Inc. hat im dritten Quartal einen Rekordumsatz erzielt und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Haupttreiber war das Investmentbanking-Geschäft, das seine Rivalen an der Wall Street deutlich distanzierte. Trotz des starken Anstiegs der Gebühren muss der Konzern jedoch einen Anstieg der Betriebskosten und die Planung weiterer Stellenstreichungen verkraften.Gebührenwachstum deklassiert die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
