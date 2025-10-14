Grünes Licht vonseiten der EU: Der Flugzeughersteller Boeing darf den US-amerikanischen Rumpf-Zulieferer Spirit Aerosystems zurückkaufen. Allerdings muss Boeing deutliche Auflagen in Kauf nehmen, damit laut der Kommission der Wettbewerb auf dem Markt für Flugzeugbauteile weiterhin sichergestellt wird.Die Behörde teilte in Brüssel mit, Boeing müsse unter anderem alle Geschäftsbereiche des Herstellers von Flugzeugteilen an Airbus verkaufen, die derzeit den europäischen Boeing-Konkurrenten mit Flugzeugstrukturen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
