Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Trotz eines schwierigen Marktumfeldes blieb das Ergebnis stabil, während die Umsatzerlöse unter den Vorjahreswerten lagen. Umsatzrückgang, stabile Profitabilität In den ersten neun Monaten 2025 erzielte der Konzern Umsatzerlöse von 119,4 Mio. Euro (9M 2024: 133,9 Mio. Euro). Das EBIT erreichte 5,6 Mio. Euro (9M 2024: 7,6 Mio. Euro) und das EBITDA 12,0 Mio. Euro (9M 2024: 14,1 Mio. Euro). Im dritten Quartal gelang es dem Unternehmen, das operative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin