BÖRSE HEUTE: Powell beruhigt die Märkte - US-Indizes drehen nach Verlusten ins Plus (14.10.2025)

Die Börse heute zeigte sich anfangs schwach: Trotz starker Quartalszahlen der großen US-Banken eröffneten die amerikanischen Aktienindizes mit deutlichen Verlusten von über 1 - Erst die Rede von Fed-Chef Jerome Powell wendete das Blatt - seine Worte wurden als dovish, also zinsfreundlich, interpretiert. Bis zum Handelsende drehte die Börse USA ins Plus:

Russell 2000 legte um 1,3 % zu

S&P 500 und Dow Jones gewannen rund 0,5 %

Nasdaq 100 schloss nahezu unverändert

Powells Fokus auf Arbeitsmarktrisiken und die Möglichkeit einer geldpolitischen Lockerung sorgten für neue Zuversicht.

