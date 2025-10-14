Microsoft hat seinen ersten intern entwickelten und konzipierten Bildgenerator vorgestellt. Er soll vor allem bei Lichtreflektionen und Landschaftsbildern gute Ergebnisse erzielen. Er heißt MAI-Image-1 - und ist der erste eigene Bildgenerator aus dem Hause Microsoft. Dieser sei der "nächsten Schritt auf unserem Weg", teilte Microsoft AI mit. Der nächste deshalb, da der US-Konzern vor kurzem seine ersten eigenen KI-Modelle vorgestellt hat. Microsoft: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n