© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-EFundstrats Tom Lee lässt sich von der Marktschwankung am vergangenen Freitag nicht beirren.Lee sagte in einem neuen Interview mit CNBC, Anleger sollten trotz der jüngsten Rücksetzer "weiterhin grundsätzlich positiv" gegenüber US-Aktien eingestellt bleiben. "JPMorgan, die größte und mächtigste Bank der Welt, investiert 1,5 Billionen US-Dollar in die USA - in Projekte, die die amerikanischen Wettbewerbsvorteile stärken sollen. Das sind entscheidende Zukunftsbereiche. Der US-Investor sieht den Markt aufgrund der KI nicht vor einer Überhitzung. "Und gerade jetzt, wo die USA im Bereich Künstliche Intelligenz dominieren und die Blockchain-Technologie an der Wall Street zunehmend zur Grundlage …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE