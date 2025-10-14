Solana-Kurs-Prognose: Mehr als 5x Rendite könnte bald möglich sein

Nachdem die Missverständnisse im Handelskrieg zwischen den USA und China geklärt werden konnten, hat der Krypto-Markt ab Montag eine deutliche Erholungsrally verzeichnet. Ebenso hat sich das Sentiment seitdem deutlich verbessert, sodass nun von einer Rally auszugehen ist. Die Anzeichen verdichten sich, dass Solana eines Tages Ethereum übertreffen könnte.

Diese Katalysatoren treiben den Solana-Kurs

Am heutigen Tage wurde bekannt gegeben, dass das Bio Protocol und damit eines der führenden DeSci-Projekte indessen auch auf Solana verfügbar sein wird. Zwar handelt es sich dabei nur um einen kleinen Coin mit einem Nischendasein, jedoch verdeutlicht es die zunehmende Bedeutung von Solana aufgrund der attraktiveren Konditionen der Blockchain. Zudem hat indessen auch der DeFi-Asset-Manager Solstice Finance seinen eigenen Stablecoin USX auf Solana gestartet, in welchem bereits zu Beginn 200 Mio. USD verwahrt werden.

Bemerkenswert war auch der Erfolg von Solana während des Flashcrashs. Denn in diesem Zusammenhang konnte die Blockchain mit 100.000 TPS (Transaktionen pro Sekunde) einen neuen Rekord aufstellen. Zudem hat sie ihre Verlässlichkeit bewiesen, da es zuvor immer wieder zu vielen Transaktionsabbrüchen kam. Während zuvor bis zu rund 70 % der Transaktionen verhindert wurden, waren es dieses Mal nur bis zu 29,5 %. All dies hat die Benutzererfahrung verbessert und wird sich auch förderlich auf die Adoption auswirken.

Das ist in nächster Zeit für den Solana-Kurs zu erwarten

Es entstehen wie auch für Bitcoin und Ethereum immer mehr Solana-Treasury-Unternehmen. Mittlerweile sind es bereits 9, die auf 13,44 Mio. SOL für umgerechnet 2,79 Mrd. USD kommen, was schon 2,46 % der Gesamtversorgung von Solana entspricht. Die nächste Entscheidung für die Genehmigung von Solana-ETFs wird am 16. Oktober für die Anträge von Bitwise, VanEck, 21Shares und Canary erfolgen. Dann könnte noch leichter Kapital in SOL fließen, wobei die Analysten von JPMorgan davon ausgehen, dass sie im ersten Jahr Nettozuflüsse von bis zu 1,5 Mrd. USD verzeichnen könnten.

Darüber hinaus konnte Solana mittlerweile Ethereum bei der Anzahl der Entwickler überholen, wobei es laut dem Solana Ecosystem Report H1 2025 von Helius 7.600 neue Programmierer sind, während die Ethereum-Entwickler nur 6.244 zählen. Sollte SOL dieselbe Marktkapitalisierung wie ETH auf seinem Allzeithoch von 571,67 Mrd. USD erreichen, würde dies basierend auf der aktuellen Bewertung von 113,38 Mrd. einer Rendite von 5,04x und einem SOL-Kurs von 1.046 USD entsprechen. Jedoch sollten in diesem Bullenmarkt mindestens zwischen 400 und 500 USD gesehen werden.

Snorter Bot als optimale Lösung für den Solana-On-Chain-Handel

Die Bedeutung der dezentralen Kryptobörsen hat in diesem Jahr stark zugenommen, was unter anderem auf die besseren Eigenschaften der Solana-Blockchain zurückzuführen ist. Damit Sie allerdings nicht ununterbrochen vor dem Monitor sitzen müssen, sollten Sie einen Handelsroboter verwenden, welcher mehr als nur Zeit und Mühe für Sie erspart sowie Sie vor hinderlichen Emotionen bewahrt. Denn fortschrittliche Lösungen wie der Snorter Bot verfügen über ein automatisiertes Analyseverfahren mit entscheidenden Einblicken.

Darüber hinaus zeichnet er sich durch seine Fähigkeit aus, die Daten schon vor den anderen Investoren zu sehen, was durch die Überwachung von Transaktions-Warteschlangen und Validatoren-Feeds erreicht wird. Da es sich bei Snorter um den schnellsten, günstigsten und nützlichsten Krypto-Trading-Bot handelt, sind die Erwartungen bezüglich des nahenden Starts sehr hoch. Denn es wurden prognostizierte Renditen für die Vorverkaufsinvestoren von 100x in den Raum gestellt, wofür allerdings nur noch weniger als 7 Tage Zeit übrig sind.

