SUI-Kurs: Analysten sehen trotz Korrektur Chancen für neue Höchststände

Die Kursentwicklung von SUI sorgte in den letzten Wochen für gemischte Gefühle bei Anlegern. Nach einer deutlichen Korrektur wird die Kryptowährung nun über einem wichtigen Support gehandelt. Einige Analysten sehen jetzt gute Chancen für eine mögliche All-Time-High-Rallye, vorausgesetzt der besagte Support hält.

SUI fällt deutlich von seinem Höchststand zurück

SUI ist deutlich von seinem Höchststand bei 5,35 $ zurückgefallen. SUI besteht bereits seit 2023 und verzeichnete seitdem mehrere große Rallyes. Den ersten großen Aufschwung gab es Anfang 2024, als der Kurs auf bis zu 2 $ anstieg. Der bisher größte Boom folgte dann Ende 2024 beziehungsweise Anfang 2025. Am 6. Januar erreichte der SUI-Kurs seinen bisherigen Höchststand bei 5,35 $.

Die Rallye war damals durch einen regelrechten Hype um SUI angetrieben worden, da immer mehr Anleger darauf aufmerksam wurden, dass die SUI-Blockchain ähnliche Use Cases und Vorzüge hat wie die großen Konkurrenten ETH und SOL. Auf die ATH-Rallye folgte dann, wie so häufig, eine heftige Korrektur. Im Zuge dieser brach der SUI-Kurs im April noch einmal auf 2 $ ein. Seitdem haben die Bullen 2 weitere Versuche unternommen, über die 4-$-Marke hinauszukommen, scheiterten jedoch beide Male daran, diesen wichtigen Widerstand zu überwinden.

Ali Martinez sieht Potenzial für eine Rallye bis auf 10 $

Einer der prominentesten Analysten ist Ali Martinez. Er hat gestern einen neuen Post auf X veröffentlicht, in dem er seine Einschätzung zur SUI-Prognose abgibt. Er hat im Chart über die letzten Monate ein Triangle-Pattern identifiziert, das sich um die 3,6-$-Marke zusammenzuziehen scheint. Dabei hat der Kurs nun zum ersten Mal seit April wieder die untere Support-Linie dieses Triangle-Patterns berührt.

Martinez zufolge besteht jedoch kein Grund zur Panik, solange es den Bullen gelingt, diesen wichtigen Support um 2,6 $ zu verteidigen. Falls sie das schaffen, könnte es für SUI im Verlauf der nächsten Wochen wieder aufwärts in Richtung des oberen Widerstands des Triangle-Patterns gehen, der derzeit bei knapp 4 $ liegt. Sollte dieses Mal der nachhaltige Ausbruch über die 4-$-Marke gelingen, würde das SUI das Potenzial für eine All-Time-High-Rallye eröffnen. In seiner Analyse sieht Martinez Kursziele von 7 $ beziehungsweise sogar bis zu 10 $ als möglich an.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.