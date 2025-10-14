Trader prognostiziert Flashcrash und kehrt zurück, während Bitcoin Hyper nächstes Wal-Ziel ist

Der Trader, welcher den Flashcrash des Krypto-Marktes richtig vorhergesehen und eine Short-Position vorher auf Bitcoin (BTC) eröffnete hatte, hat nun eine noch viel größeren Leerverkauf eröffnet, weshalb die Angst vor einer Fortsetzung der Korrektur aufgekommen ist.

Zum aktuellen Zeitpunkt notiert Bitcoin bei 111.534 USD und hat über die vergangenen 24 Stunden 2,28 % seines Wertes verloren. Während das Kapital aus BTC abgezogen wird, hat der Vorverkauf der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper (HYPER) mittlerweile mehr als 23,57 Mio. USD eingenommen.

Allein über die vergangenen zwei Wochen sind 4,5 Mio. USD hinzugekommen, was das zunehmende FOMO verdeutlicht, während der Verkauf auf sein Ende zusteuert und die Wale diesen Vorgang sogar noch beschleunigen. Zudem haben sie die Chance erkannt, sich frühzeitig in einem Vermögenswert zu positionieren, der das Bitcoin-Aufstiegspotenzial vergrößert.

Das große Interesse an Bitcoin Hyper ist vor allem auf seine Rolle für die führende Kryptowährung als Nachfragekatalysator und Nutzer der hohen Liquidität von rund 2,2 Bio. USD zurückzuführen. Denn mithilfe der Skalierungslösung können die Anwendungsfälle bedeutend gesteigert werden.

Noch kann für eine kurze Zeit an dem Vorverkauf von Bitcoin Hyper teilgenommen werden. In der aktuellen Runde werden die HYPER-Coins noch für die nächsten 26 Stunden für einen Preis in Höhe von 0,013115 USD angeboten.

Krypto-Markt bereitet sich auf Auswirkungen vor, während Bitcoin Hyper temporär sicheren Hafen bietet

Am 10. Oktober wurden vielen Kryptoinvestoren schockiert, als der Krypto-Markt plötzlich einen Flashcrash erlebte, der innerhalb weniger Minuten zu einer Liquidierung von Positionen in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar geführt hat, während Bitcoin von 122.000 USD bis auf 104.000 USD gefallen ist, sich jedoch schnell wieder erholt hat.

Auch die Kryptobörsen hatten Mühe, mit der Volatilität Schritt zu halten. Dabei beliefen sich die Liquidationen des Tages auf mehr als 19 Mrd. USD, was somit einen historischen Verlust auf dem Krypto-Derivatemarkt darstellte.

Laut einem On-Chain-Analysten wurde vor dem Crash die Eröffnung einer großen Short-Position auf der Perp-DEX Hyperliquid beobachtet, die einen Gewinn von fast 191 Mio. USD erzielte. Zudem wurde nun eine weitere Transaktion der Wallet beobachtet, welche mit 392 Mio. USD sogar noch größer ist, wie LordOfAlts auf X bekannt gab.

Außerdem ergänzte der Analyst, dass es sich dabei um eine der am besten informierten Positionen auf dem Krypto-Markt oder ein Setup für einen Short-Squeeze historischen Ausmaßes handelt.

Aufgrund dieser Transaktion ist es in der Kryptoindustrie wieder zu Spekulationen über die weitere Richtung des Bitcoin-Kurses gekommen. Abseits davon interessieren sich die Wale immer mehr für Bitcoin Hyper, dessen Nettozuflüsse in eine ganz andere Richtung hindeuten - hin zu langfristigen Innovationen, die auf Bitcoin selbst aufbauen.

Somit könnte dieser Zyklus aus der Kluft zwischen den Leerverkäufern und den Entwicklern geprägt sein, wobei sich Bitcoin Hyper zu dem Projekt entwickelt, welches diese Kluft bildet.

Investoren setzen auf die Rolle von Bitcoin Hyper für Bitcoins nächsten Zyklus

Bemerkenswert ist die Steigerung des Verkaufstempos des Presales von Bitcoin Hyper, der allein über die vergangenen zwei Wochen weitere 4,5 Mio. USD hinzugewonnen hat. Dies ist vor allem auf die Investments einer Großinvestoren zurückzuführen, welche mehrere Millionen HYPER-Token gekauft haben.

Zuletzt ist dabei vor allem eine Transaktion hervorgestochen, da ein Wal 833.000 USD in Bitcoin Hyper investiert hat, was seine starken Überzeugungen unterstreicht. Darauf folgten Kleinanleger, welche bis Freitag eine weitere Million US-Dollar hinzubrachten. Danach sind über das Wochenende weitere 500.000 USD hinzugekommen.

Zu erklären sind die hohen Mittelzuflüsse in den Vorverkauf von Bitcoin Hyper nur dadurch, dass er für eine strukturelle Veränderung in der Art und Weise sorgt, wie Bitcoin neue Nachfragequellen generieren könnte.

Die letzten Preisschwankungen verdeutlichen Bitcoins Rolle zwischen Wertspeicher und Risiko-Asset, da er noch immer sehr empfindlich auf die makroökonomischen Veränderungen reagiert, wie die Politik eines stärkeren US-Dollars und Gewinnmitnahmen nach den Höchstständen im Januar sowie später Zollängste im April, welche das Sentiment zusätzlich belasteten.

Quelle: Tradingview

Sofern nun jedoch eine von Nutzen getriebene Nachfrage hinzukommt, ist der Bitcoin-Kurs weniger von Spekulationen abhängig und kann stabilisiert werden. Genau darin liegt eines der Ziele von Bitcoin Hyper.

Sobald das Ökosystem gelauncht wurde, können in diesem hybride Anwendungen veröffentlicht werden, welche von der Geschwindigkeit und Effizienz von Solana profitieren, während sie gleichzeitig die Sicherheit-Ebene von Bitcoin nutzen.

In diesem Netzwerk können verschiedenartige Applikationen aus Sektoren wie DeFi, Gaming, KI, Tokenisierung und weiteren bereitgestellt werden. Während diesen in den kommenden Jahren ein beachtliches Wachstum prognostiziert wird, könnte schon jetzt ein kleiner Anteil der Bitcoin-Liquidität von 1 % bereits zu einer Vervielfältigung führen.

Interesse der Wale an Bitcoin Hyper deutet auf etwas Großes hin

Nicht nur die besondere Resilienz während der Korrektur des Krypto-Marktes, sondern auch das Interesse der Wale an Bitcoin Hyper deuten auf eine großartige Entwicklung des Projektes und eine überdurchschnittliche Chance hin.

Schließlich können sich Wale meist professionellere Daten und Tools leisten, die schnell mehrere Tausende US-Dollar pro Monat kosten. Manche von ihnen stellen gar ganze Teams aus Finanzexperten mit künstlichen Intelligenzen und mehr dar, womit natürlich deutlich tiefere Analysen getätigt werden können.

Sofern diese Großinvestoren nun ihr Engagement in Bitcoin verringern und stattdessen mehr in Bitcoin Hyper investieren, spricht dies für das Potenzial des neuartigen Projektes. Aber auch das Vertrauen der Staker zeigt sich an den 1 Mrd. HYPER-Token, die bereits eingezahlt wurden.

Dabei werden die Kleinanleger und Wale vermutlich von den attraktiven Staking-Zinsen gelockt, welche noch immer bei dynamischen 50 % pro Jahr liegen, was alles eher auf einen langfristigen Anlagehorizont schließen lässt.

https://bitcoinhyper.com/staking

Ähnlich überzeugt fallen auch die Meinungen der Analysten bezüglich Bitcoin Hyper aus. Die führende Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoin sowie Influencer wie Borch Crypto und Crypto Gains gehen von einem Steigerungspotenzial von 100x aus, da es eine einzigartige Rolle bei der Schaffung eines neuen Nutzens und einer höheren Nachfrage nach Bitcoin hat.

