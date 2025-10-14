© Foto: Rod Lamkey - CNP - Consolidated News PhotosJPMorgan-Chase-Chef Jamie Dimon hat vor einer Abschwächung des Arbeitsmarkts und einer anhaltend hohen Inflation gewarnt.Die US-Großbank hatte am Dienstag höhere Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle als erwartet gemeldet aber zugleich auch ein Rekordergebnis eingefahren. "Es gibt einige Anzeichen einer Abkühlung, insbesondere beim Beschäftigungswachstum", sagte Dimon am Dienstag in einer Stellungnahme zu den Quartalszahlen für das dritte Quartal. "Zugleich bleibt das Maß an Unsicherheit aufgrund komplexer geopolitischer Entwicklungen, Zoll- und Handelskonflikten, hoher Vermögenspreise und dem Risiko einer verfestigten Inflation weiterhin erhöht." Trotz dieser eindringlichen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE