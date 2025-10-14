Freiburg (ots) -Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu hat den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben. So ist die Aussetzung des höheren Renteneintrittsalters beim deutschen Nachbarn zwar verständlich, aber sie hat einen zu hohen Preis. Langfristig wird mit der Entscheidung die politische und ökonomische Stabilität des Landes vollends ruiniert. (...) Auch in Frankreich altert die Bevölkerung. Dem müssen die politisch Verantwortlichen Rechnung tragen. Ansonsten wird der Sozialstaat überfordert. (...) Ein fortschreitender ökonomischer Niedergang treibt die Bevölkerung noch mehr in die Hände politischer Extremisten auf der linken und rechten Seite, die sich in Frankreich ohnehin hoher Popularität erfreuen. Dass der demographische Wandel schmerzhafte Anpassungen erfordert, ist nicht allein ein Problem in Paris oder Lyon. Es kennzeichnet viele westliche Industriegesellschaften. Auch Deutschland muss sich dieser unbequemen Wahrheit stellen. https://mehr.bz/khs288qPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/6137744