Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 14 octobre/October 2025) - The common shares of TempraMed Technologies Ltd. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

TempraMed develops patent-protected technology designed to serve a broad range of medical and consumer products. TempraMed's primary business focus is revolutionizing injectors for temperature-sensitive medications by making them "SMART" and temperature-protected.

_________________________________

Les actions ordinaires de TempraMed Technologies Ltd. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

TempraMed développe une technologie protégée par des brevets, conçue pour servir une large gamme de produits médicaux et grand public. L'activité principale de TempraMed consiste à révolutionner les injecteurs pour les médicaments sensibles à la température en les rendant "INTELLIGENTS" et protégés contre les variations de température.

Issuer/Émetteur: TempraMed Technologies Ltd. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): VIVI NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 73 435 348 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 31 500 505 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 88024B 10 2 ISIN: CA88024B 10 2 2 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 15 OCT 2025 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation



The Exchange is accepting Market Maker applications for VIVI. Please email: Trading@theCSE.com.

