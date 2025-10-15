Köln (ots) -Die Preisträger beim "Salzburger Stier 2026", dem bedeutendsten internationalen Radio-Kabarettpreis für den deutschsprachigen Raum, stehen fest. Eine deutsche Jury zeichnet den Musiker, Kabarettisten und Autor Bodo Wartke für seine beispiellose kabarettistische Leistung aus.Der virtuose Künstler nutzt in seinen Stücken eine breite Vielfalt an Themen und Ausdrucksformen - von seinen gefeierten Zungenbrecher-Raps über komplexe Liebeslieder bis hin zu politischen, gesellschaftskritischen Chansons. Sein 25-jähriges Bühnenjubiläum feierte der 48-Jährige 2021 mit dem WDR Funkhausorchester unter dem Motto "Jetzt oder Sinfonie!". Der Preis der Jury aus Österreich geht an die aus Aachen stammende Kabarettistin Sonja Pikart und für die Schweiz erhält der Liedermacher Markus Schönholzer die begehrte Auszeichnung.Der Preis ist mit jeweils 6.000 Euro dotiert. Gemeinsam ist den ausgezeichneten Künstlern, dass sie neben einer starken Radiopräsenz, in den vergangenen Jahren auch auf den deutschsprachigen Kleinkunstbühnen sowohl im Wort- wie im Musikbereich erfolgreich tätig waren. Über die Preisträgerinnen und Preisträger hat eine Jury aus Unterhaltungsredakteuren des ARD-Hörfunks, des ORF, des SRF und der RAI Südtirol entschieden. Der "Salzburger Stier" wird am 23. Mai 2026 im Kursaal Meran im Rahmen einer Radio-Gala verliehen. WDR 5 überträgt Ausschnitte der Veranstaltung.Der "Salzburger Stier" ist der einzige europäische Radio-Kabarettpreis. Er wird jedes Jahr von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz verliehen. Jedes der drei Länder wählt einen Preisträger oder eine Preisträgerin. Zu den Ausgezeichneten der vergangenen Jahre zählen Urban Priol, Georg Schramm, Harald Schmidt, Simone Solga, Moritz Neumeier, Sarah Bosetti, Rainald Grebe, Martina Schwarzmann und Olaf Schubert. Im vergangenen Jahr ging der Preis an den Comedian und Moderator Till Reiners.Die Verleihung wird von den ARD-Anstalten BR, HR, MDR, SR, SWR, WDR und dem Deutschlandfunk, dem österreichischen ORF, dem Schweizer SRF und der RAI Südtirol organisiert. Bis 1996 fand die Preisverleihung jährlich in Salzburg statt, seitdem wechselt die Veranstaltung jedes Jahr durch die teilnehmenden Sendeanstalten.Ansprechpartnerin im WDR: Anja IvenMehr dazu unterwww.salzburgerstier.org.www.wdr5.dehttps://www.bodowartke.de/Fotos zu finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6137754