Marsh McLennan (NYSE: MMC) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Marke ab Januar 2026 in Marsh ändern wird. Zudem hat es eine neue Geschäftseinheit geschaffen, Business and Client Services (BCS), um die Innovation zu beschleunigen und die Investitionen in den Bereichen betriebliche Exzellenz, Daten, KI und Analyse zu zentrieren.

Marsh McLennan and its businesses will brand as Marsh. The new Marsh brand comes to life with a new logo a bold design that represents the unique perspectives the Company offers.

"In einer zunehmend komplexen Umgebung suchen Kunden nach Rat, Lösungen und Erkenntnissen, die sich auf die Expertise unserer Firma stützen", sagte John Doyle, President und CEO von Marsh McLennan. "Die heute angekündigten Veränderungen zeigen, wie wir das Unternehmen weiter zusammenbringen, um unseren Kunden besser helfen zu können, Herausforderungen zu meistern und Möglichkeiten zu finden."

Die neue Marke Marsh

Die neue Marke Marsh repräsentiert die marktführenden, spezialisierten Fähigkeiten des Unternehmens in den Bereichen Risiko, Rückversicherung und Kapital, Personal und Investitionen sowie Managementberatung und demonstriert die kontinuierliche Evolution des Unternehmens, um seinen Kundinnen und Kunden immer mehr Nutzen zu bieten. Die vier Geschäftsbereiche des Unternehmens werden die Marke Marsh Anfang 2027 nach einer Übergangsphase übernehmen.

"Marsh steht heute für Risikoberatung und Versicherungsvermittlung. Die neue Marke Marsh wird zudem das gesamte Angebot unseres Unternehmens symbolisieren eine bestimmte Kombination aus Fähigkeiten in den Bereichen professionelle Dienstleistungen, Skalierung und Spezialisierung für unsere Kunden, ermöglicht durch modernste KI und Analyse", sagte Herr Doyle.

"Die Vereinigung unter einer Marke wird unseren Nutzen für den Markt beschleunigen und Kunden noch mehr Sicherheit geben, um mithilfe von Perspektive erfolgreich zu sein", sagte John Jones, Chief Marketing and Communications Officer von Marsh McLennan.

"Die neue Marke Marsh erhält ein neues Logo ein mutiges Design, das den größeren Einfluss repräsentiert, den wir bei Kunden haben können, und die einzigartige Perspektive, die wir bieten", sagte Herr Jones.

Nach der Übergangsphase werden Marsh und Mercer unter der neuen Marke Marsh auf den Markt gehen. Guy Carpenter wird zu Marsh Re. Oliver Wyman wird als Oliver Wyman, ein Unternehmen von Marsh, firmieren, die Betriebseinheit Oliver Wyman Group wird zu Marsh Management Consulting.

Das Börsentickersymbol des Unternehmens wird im Januar 2026 zu "MRSH".

"Business and Client Services"

BCS vereint die Teams für Technologie, Daten und Betrieb unter der Leitung von Paul Beswick, Chief Information and Operations Officer von Marsh McLennan. Über BCS wird das Unternehmen ein Ökosystem für Daten und Technologie erstellen, das KI und andere Technologien nutzt, um die Ergebnisse für die Kunden in den Geschäftsbereichen zu verbessern und gleichzeitig betriebliche Exzellenz und Effizienz sicherzustellen.

"Die schnelle Entwicklung der KI und die Erkenntnisse, die sie aus unseren Daten gewinnen kann, werden dabei helfen, neue Möglichkeiten für unsere Kunden und Kollegen zu erschließen", sagte Herr Beswick. "Indem wir dieses leistungsstarke Tool nutzen, um den Betrieb zu vereinfachen und die Servicequalität zu verbessern, werden wir Innovation fördern und Effizienzen bereitstellen, um in Kundennutzen und Wachstum zu investieren."

"Mit den heute bekannt gegebenen Veränderungen wird unsere Marke den höheren Wert verkörpern, den wir für all unsere Interessenvertreter generieren können, während BCS einen besseren Kundenservice fördern wird. Beide Initiativen demonstrieren unser unerschütterliches Engagement für die Bereitstellung aussagekräftiger Ergebnisse und außergewöhnlicher Erfahrungen für unsere Kunden und Kollegen", sagte Herr Doyle.

Über Marsh McLennan

Marsh McLennan ist ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Risiko, Strategie und Personal, der Kundinnen und Kunden in 130 Ländern mit vier Geschäftsbereichen berät: Marsh, Guy Carpenter, Mercer und Oliver Wyman. Mit einem Jahresumsatz von über 24 Mrd. US-Dollar und mehr als 90.000 Kollegen hilft Marsh McLennan, Vertrauen aufzubauen, um mithilfe einer einzigartigen Perspektive erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter marshmclennan.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

Contacts:

Medienkontakt:

Erick Gustafson

Marsh McLennan

+1 202 263 7788

erick.gustafson@mmc.com

Investorenkontakt:

Jay Gelb

Marsh McLennan

+1 212 345 1569

jay.gelb@mmc.com