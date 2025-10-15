23.990 % laut Railgun-Prognose bei 10 % ETH-Volumen als Privacy-Transaktionen!

Die Kryptowährung von Railgun ist in der letzten Zeit sehr steil gestiegen, da sie eine bedeutende Implementierung erfahren hat, welche schon bald deutlich höhere Bewertungen möglich macht. Selbst bei einer konservativen Schätzung von 10 % des ETH-L1-Volumens würden sich bei demselben Preis-Gebühren-Verhältnis ein Steigerungspotenzial von 23.990 % ergeben. Erfahren Sie jetzt mehr in diesem Beitrag, bevor es zu spät ist!

Darum stellt Railgun (RAIL) eine besondere Chance dar

Bei Railgun handelt es sich um ein ZK-Privacy-Protokoll für die Ethereum-Blockchain und andere mit der EVM (Ethereum Virtual Machine) kompatible Netzwerke. Mithilfe der Erweiterung können die Nutzer DeFi-Aktionen privat ausführen, wie Swaps, Nutzung von Diensten und mehr. Dafür verwendet es zk-Snarks, welche die Beweise der Smart Contracts direkt on-chain verifizieren.

Zudem handelt es sich nicht um eine verpflichtende Privatsphäre. Denn Railgun bietet sogenannte Viewing Keys, mit dem bestimmten Entitäten wie Auditoren oder Regierungen ein Einblick in den Transaktionsverlauf gewährt werden kann, sofern dies regulatorisch notwendig werden sollte. Somit kann es wiederum für die nötige Compliance sorgen.

Kürzlich wurde Railgun von dem Wallet-Toolkit Kohaku der Ethereum Foundation integriert. Dieses nutzen wiederum die Wallet-Entwickler, womit das Privatsphäre-Protokoll schon bald deutlich leichter in die digitalen Geldbörsen implementiert werden kann. Daher könnte sich Railgun künftig auch wesentlich schneller verbreiten, weshalb der Kurs steil stieg.

So profitabel operiert Railgun derzeit

Noch befinden sich die Privacy-Protokolle in einer frühen Adoptionsphase. Aus diesem Grunde fällt das Price-to-Fees-Ratio von Railgun mit einer Marktkapitalisierung von 179,33 Mio. USD und annualisierten Gebühren von 5,6 Mio. USD mit 32 im Vergleich zum Rest des Sektors mittelmäßig aus.

Denn derzeit verzeichnen auch andere Privacy-Coins hohe P/F-Ratios wie ZEC, bei dem es mit einer Bewertung von 3,8 Mrd. USD und jährlichen Gebühren von 58,8 Mio. USD ein Wert von 66,1x ist. Somit könnte Railgun sogar noch um 106,4 % auf eine Marktkapitalisierung von 370,16 Mio. USD und einen Kurs von 2,79 USD steigen.

Projekt Ticker Market Cap (USD) Annualisierte Gebühren (USD) P/F Ratio Railgun RAIL 179.330.000,00 5.600.000,00 32,00 Zcash ZEC 3.800.000.000,00 58.800.000,00 66,10 Mina Protocol MINA 160.460.000,00 1.543,00 103.978,70 HOPR HOPR 14.180.000,00 58.900,00 240,90 Tornado Cash TORN 52.750.000,00 7.140.000,00 7,40

Manch andere Privay-Coins haben hingegen sogar noch höhere Price-to-Fees-Verhältnisse. So ist es beim Mina Protocol aufgrund der geringen 30-Tage-Gebühreneinnahmen von 128,60 USD sogar ein P/F-Verhältnis von 103.978,7x und bei HOPR, basierend auf den Quartalszahlen, von 240,9x, während Tornado Cash aufgrund des Skandals nur auf 7,4x kommt.

Railgun-Kurs-Prognose: Das sind faire RAIL-Bewertungen

Railgun verlangt für Shield und Unshield-Aktionen eine Gebühr von jeweils 0,25 % und somit für einen vollständigen Prozess 0,50 %. Auf Ethereum liegt hingegen das tägliche On-Chain-Volumen bei rund 10,49 Mrd. USD und somit jährlich bei 3,83 Bio. USD.

Sollten nun nur 10 % der L1-Wertflüsse mit Railgun vollständig abgesichert werden, würde dies bereits jährlichen Gebühreneinnahmen von 1,44 Mrd. USD und bei einem Price-Fee-Ratio von 10 bis 30 einer RAIL-Marktkapitalisierung von 14,4 bis 43,20 Mrd. USD entsprechen. Basierend auf dem heutigen Niveau entspräche dies bereits einem Gewinn von 7.930 % bis 23.990 %.

Railgun-Chart | Quelle: CoinMarketCap

Allerdings könnte Railgun auch 30 % der L1-Transaktionen und sogar noch Anteile von anderen L2s übernehmen, obwohl hier eher günstigere eigene Lösungen zu erwarten sind. Geht man nur von 30 % aus, so wären es bei P/F-Ratios von 10 bis 30 Marktkapitalisierungen von 43,2 Mrd. USD bis 129,6 Mrd. USD und somit Gewinne von 23.990 % bis 72.169 %.

