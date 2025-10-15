Deal wird für 2,6 Milliarden Dollar abgeschlossen; Umsatz mit fortschrittlicher KI übersteigt 100 Millionen Dollar

HCLTech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, meldete für das am 30. September 2025 endende Quartal ein Umsatzwachstum von 4,6 gegenüber dem Vorjahr bei konstanten Wechselkursen (CC). Der Umsatz in US-Dollar belief sich auf 3,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,8 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen hat seine Prognose für das Wachstum der Serviceumsätze (CC) auf 4 bis 5 korrigiert, während die Gesamtumsatz- und Margenprognose für das Geschäftsjahr 2026 unverändert bleibt.

"Wir hatten in jeder Hinsicht ein herausragendes Quartal geprägt von einer starken Umsetzung, einer wachsenden Nachfrage nach unseren KI-gestützten Lösungen und einem Umsatz mit Advanced AI von über 100 Millionen US-Dollar in diesem Quartal. Unsere KI-Strategie ist nicht mehr nur eine Vision, sondern mittlerweile ein messbarer Motor für Wachstum, Differenzierung und Innovation. Wir befinden uns im Übergang zu einer Phase der Monetarisierung der KI. Zum ersten Mal haben unsere Neuaufträge einen Wert von über 2,5 Milliarden US-Dollar erreicht, ohne dass wir uns dabei auf einen Großauftrag stützen mussten", erklärte C. Vijayakumar, CEO und Managing Director von HCLTech.

Der Umsatz von HCLTech im Dienstleistungsbereich stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 (CC). Die digitalen Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 15 (CC) und machen nun 42 der Dienstleistungsumsätze aus. Die jährlichen wiederkehrenden Einnahmen von HCLSoftware steigen weiter und belaufen sich auf 1,06 Milliarden US-Dollar.

Das vertikale Branchenwachstum wurde von Technologie und Dienstleistungen mit einem Wachstum von 13,9 gegenüber dem Vorjahr (CC) angeführt, gefolgt von Telekommunikation, Medien, Verlagswesen und Unterhaltung mit 11,7 gegenüber dem Vorjahr (CC) und Finanzdienstleistungen mit 11,4 gegenüber dem Vorjahr (CC). Geografisch betrachtet verzeichnete Europa ein Wachstum von 7,6 im Vergleich zum Vorjahr (CC), während der Rest der Welt mit 17,9 im Vergleich zum Vorjahr (CC) das schnellste Wachstum aufwies. Die Vereinigten Staaten verzeichneten ein Wachstum von 2,4 %.

Das Unternehmen gab für das Quartal eine Dividende von 12 Rupien pro Aktie bekannt, womit es nun bereits das 91. Quartal in Folge Dividenden ausschüttet.

"HCLTech erzielte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein starkes Umsatzwachstum in indischen Rupien von 5,2 gegenüber dem Vorquartal und 10,7 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dieses überdurchschnittliche Umsatzwachstum geht mit einer verbesserten Rentabilität und einer soliden Cashflow-Generierung einher, wobei das Verhältnis von FCF zu NI in den letzten zwölf Monaten (LTM) bei 125 lag. Wir sind weiterhin bestrebt, unsere Kapitaleffizienz zu verbessern, und freuen uns, berichten zu können, dass der LTM ROIC für das Unternehmen bei 38,6 liegt, was einem Anstieg von 290 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht, und für den Dienstleistungsbereich bei 45,3 %, was einem Anstieg von 180 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht", fügte Shiv Walia, Chief Financial Officer von HCLTech, hinzu.

Das Unternehmen hat im Laufe des Quartals 5.196 neue Mitarbeiter eingestellt, wodurch sich die Zahl der Neueinstellungen im ersten Halbjahr auf 7.180 erhöht hat. Die LTM-Fluktuationsrate sank auf 12,6 und gehört damit zu den niedrigsten in der Branche.

Wichtige Geschäftsabschlüsse:

Ein führendes US-amerikanisches Unternehmen für Ferienwohnrechte und Resortmanagement hat seine Partnerschaft mit HCLTech erweitert, um seine Finanz-, Buchhaltungs- und Hypothekenabläufe mit KI-gestützten digitalen Lösungen zu modernisieren und zu transformieren.

Ein weltweit tätiger Konsumgüterkonzern mit Sitz in den USA hat HCLTech als strategischen Partner ausgewählt, um ein umfangreiches Portfolio an Unternehmensanwendungen und -infrastrukturen in den Bereichen Handel, Lieferkette und Unternehmensfunktionen zu verwalten.

Ein in Europa ansässiger globaler Einzelhandelsriese hat HCLTech ausgewählt, um seine Multi-Channel-Anwendungslandschaft zu modernisieren. Die Lösung von HCLTech nutzt AI Force, um eine digitale, zukunftsfähige Plattform bereitzustellen, die ein nahtloses Kundenerlebnis sowohl online als auch im Ladengeschäft ermöglicht.

Wichtige KI-Geschäfte:

Ein bedeutendes britisches Finanzdienstleistungsunternehmen hat HCLTech ausgewählt, um seine digitalen Banking-Plattformen zu modernisieren und die Produktivität zu steigern. Die Lösung nutzt AI Force , um den Softwareentwicklungszyklus zu automatisieren und zu optimieren, was eine schnellere Markteinführung, eine verbesserte Plattformstabilität und ein überragendes digitales Erlebnis für die Nutzer ermöglicht.

, um den Softwareentwicklungszyklus zu automatisieren und zu optimieren, was eine schnellere Markteinführung, eine verbesserte Plattformstabilität und ein überragendes digitales Erlebnis für die Nutzer ermöglicht. Eine Verkehrsbehörde des öffentlichen Sektors in Australien hat sich für HCLTech entschieden, um die Sicherheit und Compliance auf Wasserstraßen mithilfe einer auf Computer Vision basierenden physikalischen KI-Lösung zu verbessern. Die auf HCLTech AI Foundry basierende Lösung ermöglicht die Echtzeit-Erkennung von Staus, unsicherem Verhalten und Gefahren an Bootsrampen, wodurch Reaktionszeiten verkürzt und Unfälle verhindert werden.

basierende Lösung ermöglicht die Echtzeit-Erkennung von Staus, unsicherem Verhalten und Gefahren an Bootsrampen, wodurch Reaktionszeiten verkürzt und Unfälle verhindert werden. Ein weltweit tätiger Hersteller mit Sitz in den USA entschied sich für die AI Advisory -Dienste von HCLTech, um ein KI- und Governance-Framework für Unternehmen aufzubauen, mit dem KI-Initiativen mit messbarem ROI, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Prinzipien für verantwortungsvolle KI skaliert werden können.

-Dienste von HCLTech, um ein KI- und Governance-Framework für Unternehmen aufzubauen, mit dem KI-Initiativen mit messbarem ROI, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Prinzipien für verantwortungsvolle KI skaliert werden können. Ein führendes US-amerikanisches Telekommunikationsunternehmen hat HCLTech ausgewählt, um ein NVIDIA-basiertes Emerging Tech AI Lab zu gründen. HCLTech stellt fortschrittliche kognitive Infrastrukturdienste bereit, richtet einen leistungsstarken KI-Cluster ein und implementiert modernste Modelle wie Llama 405B, Maverick und Scout. Diese skalierbare, zukunftsfähige Plattform ermöglicht schnelle KI-Experimente und die unternehmensweite Einführung von KI, wodurch die Markteinführungszeit verkürzt und die Transformation vorangetrieben wird.

HCLTech wurde vom TIME Magazine in zweifacher Hinsicht ausgezeichnet: Zum zweiten Mal in Folge das bestplatzierte Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Indien in der Liste "World's Best Companies 2025" und unter den Top 15 im Bereich "Professional Services" in der Liste "World's Most Sustainable Companies 2025".

Über HCLTech

HCLTech ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen mit mehr als 226.600 Mitarbeitern in 60 Ländern, das branchenführende Kompetenzen in den Bereichen KI, Digital, Engineering, Cloud und Software bietet und über ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten verfügt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Hightech, Halbleiter, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Mobilität und öffentliche Dienste. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den zwölf Monaten bis September 2025 auf insgesamt 14,2 Milliarden US-Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

