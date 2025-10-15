Übernahme festigt die Position von LevelBlue als weltweit größter reiner MSSP und wird durch Investitionen von SoftBank Corp., SoftBank Vision Fund 2 und Liberty Strategic Capital ergänzt

LevelBlue, der weltweit größte reine Anbieter von Managed Security Services, gab heute bekannt, dass er eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Cybereason unterzeichnet hat, einem führenden Cybersicherheitsunternehmen, das für seine fortschrittliche Extended Detection and Response (XDR)-Plattform, sein Elite-Team für Bedrohungsinformationen und seine Fähigkeiten im Bereich digitale Forensik und Incident Response (DFIR) bekannt ist.

Für Kunden und strategische Partner bietet die Übernahme einen unmittelbaren Mehrwert durch eine verbesserte Erkennung von Bedrohungen, schnellere Reaktionszeiten und eine umfassendere globale Abdeckung alles aus einer Hand durch einen einzigen, einheitlichen Sicherheitspartner. Durch die Kombination der KI-gestützten Funktionen und branchenführenden MDR-Angebote von LevelBlue mit dem umfassenden Fachwissen von Cybereason können Unternehmen die komplexen Cyber-Herausforderungen von heute besser bewältigen und gleichzeitig die operative Komplexität und Risiken reduzieren.

"Die Übernahme von Cybereason ist ein strategischer Schritt vorwärts in unserem Bestreben, für unsere Kunden und strategischen Partner der umfassendste Partner im Bereich Cybersicherheit zu werden", erklärte Bob McCullen, CEO und Vorsitzender von LevelBlue. "Durch die Kombination der erstklassigen XDR- und DFIR-Funktionen von Cybereason mit unseren KI-gestützten MDR- und Incident-Response-Lösungen können wir einen einheitlichen Schutz bieten, der proaktiv und skalierbar ist und speziell für die sich schnell entwickelnden Bedrohungen von heute entwickelt wurde."

Im Rahmen der Transaktion werden SoftBank Corp., SoftBank Vision Fund 2 und Liberty Strategic Capital, bekannt für ihre Investitionen in disruptive und innovative Technologien, zu Investoren von LevelBlue und unterstreichen damit ihr starkes Vertrauen in die langfristige Strategie und Vision des Unternehmens. Mit ihrer weltweiten Führungsrolle im Bereich KI und Technologien der nächsten Generation stärken die Unternehmen die Position von LevelBlue als Innovator im Bereich Cybersicherheit in einer zunehmend komplexen digitalen Landschaft.

Darüber hinaus wird Steven T. Mnuchin, ehemaliger US-Finanzminister und Managing Partner von Liberty Strategic Capital, dem Vorstand von LevelBlue beitreten. Mit seiner Ernennung bringt er jahrzehntelange Erfahrung an der Schnittstelle zwischen globaler Finanzwelt, Regierungspolitik und strategischen Investitionen mit und wird LevelBlue mit wertvollen Ratschlägen dabei unterstützen, seine Rolle beim Schutz kritischer Infrastrukturen und globaler Unternehmenssysteme weiter auszubauen.

"Cybersicherheit ist heute untrennbar mit wirtschaftlicher Sicherheit und nationaler Widerstandsfähigkeit verbunden", erklärte Steven Mnuchin. "LevelBlue hat sich rasch als führender Anbieter von integrierten Managed Security Services etabliert, und ich freue mich darauf, das Wachstum des Unternehmens in einer Zeit zu begleiten, in der Unternehmen weltweit nach vertrauenswürdigen Partnern suchen, die die Komplexität der heutigen Bedrohungslandschaft verstehen. Ich möchte auch Manish Narula, CEO von Cybereason, für seine herausragende Führungsrolle bei der Erreichung dieses Ergebnisses und der Weiterentwicklung von Cybereason in eine neue Phase des Wachstums und der Innovation danken."

Die Übernahme verbessert die Fähigkeit von LevelBlue, messbare, ergebnisorientierte Ergebnisse zu liefern, und unterstützt Kunden dabei, die Erkennung von Bedrohungen zu beschleunigen, Reaktionszeiten zu verkürzen und langfristige Cyber-Resilienz aufzubauen. Dies ist auch ein wichtiger Schritt in der übergeordneten Strategie von LevelBlue, die stärksten Unternehmen, Technologien und Talente der Branche zu einem integrierten Partner zusammenzuführen. Mit den jüngsten Übernahmen von Trustwave und Stroz Friedberg baut LevelBlue seine Position als umfassendster Cybersicherheitspartner für Unternehmen weiter aus, die den Übergang von reaktiver Verteidigung zu proaktiver Widerstandsfähigkeit anstreben.

"Der Beitritt zu LevelBlue markiert ein spannendes neues Kapitel für Cybereason", erklärte Manish Narula, CEO von Cybereason. "Diese Akquisition stärkt unsere gemeinsamen Kompetenzen in den Bereichen XDR, MDR, offensive Sicherheit, DFIR und Cybersicherheitsberatung und ermöglicht es uns, zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden und deren Berater sowie Cyberversicherungs-Partner weltweit zu schaffen."

Erweiterte Fähigkeiten und globale Reichweite für Kunden und strategische Partner

Die Übernahme von Cybereason durch LevelBlue bietet Kunden und strategischen Partnern in allen Branchen und Regionen mehrere wesentliche Verbesserungen:

Verbesserte Endpunktsicherheit (XDR MDR): Die fortschrittlichen XDR-Funktionen von Cybereason ergänzen das branchenführende MDR-Angebot von Trustwave und unterstützen den nativen MDR-Service von LevelBlue. Sie ermöglichen eine schnellere und genauere Erkennung und Reaktion, wodurch Kunden die Verweildauer verkürzen und Bedrohungen eindämmen können, bevor sie sich ausbreiten.

Die fortschrittlichen XDR-Funktionen von Cybereason ergänzen das branchenführende MDR-Angebot von Trustwave und unterstützen den nativen MDR-Service von LevelBlue. Sie ermöglichen eine schnellere und genauere Erkennung und Reaktion, wodurch Kunden die Verweildauer verkürzen und Bedrohungen eindämmen können, bevor sie sich ausbreiten. DFIR-Dienstleistungen auf Weltklasseniveau: Die DFIR-Technologie und -Dienstleistungen von Cybereason in Verbindung mit der kürzlich erfolgten Übernahme von Stroz Friedberg erweitern umgehend die Kapazitäten, Fähigkeiten und Reichweite von LevelBlue und schaffen eine umfassende globale Abdeckung, unübertroffene technologieunabhängige forensische Expertise und informationsgestützte Schnelligkeit, um Unternehmen, ihren Rechtsberatern und Cyber-Versicherungspartnern die Gewissheit zu geben, dass auf jeden Vorfall mit der effektivsten Reaktion reagiert wird.

Die DFIR-Technologie und -Dienstleistungen von Cybereason in Verbindung mit der kürzlich erfolgten Übernahme von Stroz Friedberg erweitern umgehend die Kapazitäten, Fähigkeiten und Reichweite von LevelBlue und schaffen eine umfassende globale Abdeckung, unübertroffene technologieunabhängige forensische Expertise und informationsgestützte Schnelligkeit, um Unternehmen, ihren Rechtsberatern und Cyber-Versicherungspartnern die Gewissheit zu geben, dass auf jeden Vorfall mit der effektivsten Reaktion reagiert wird. Intelligentere Bedrohungsinformationen: Durch die Zusammenführung des Forschungsteams von Cybereason mit LevelBlue SpiderLabs profitieren Kunden von einem tieferen Einblick in neue Bedrohungsakteure und Angriffstechniken, gepaart mit umsetzbaren Erkenntnissen.

Durch die Zusammenführung des Forschungsteams von Cybereason mit LevelBlue SpiderLabs profitieren Kunden von einem tieferen Einblick in neue Bedrohungsakteure und Angriffstechniken, gepaart mit umsetzbaren Erkenntnissen. Offensive und defensive Synergie: LevelBlue bietet umfassende Sicherheit, einschließlich Penetrationstests, Risikobewertungen, Erkennungstechnik und kontinuierlicher Überwachung, wodurch Kunden ihre Abwehrmaßnahmen verstärken und gleichzeitig die Betriebsstabilität gewährleisten können.

LevelBlue bietet umfassende Sicherheit, einschließlich Penetrationstests, Risikobewertungen, Erkennungstechnik und kontinuierlicher Überwachung, wodurch Kunden ihre Abwehrmaßnahmen verstärken und gleichzeitig die Betriebsstabilität gewährleisten können. Vereinfachte, technologieunabhängige Integration: Unabhängig davon, ob Kunden auf Microsoft, SentinelOne oder hybride Stacks setzen, unterstützt LevelBlue sie bei der Optimierung ihrer bestehenden Sicherheitsinvestitionen, um ihre Cybersicherheitsergebnisse insgesamt zu verbessern.

Unabhängig davon, ob Kunden auf Microsoft, SentinelOne oder hybride Stacks setzen, unterstützt LevelBlue sie bei der Optimierung ihrer bestehenden Sicherheitsinvestitionen, um ihre Cybersicherheitsergebnisse insgesamt zu verbessern. Erweiterte globale Abdeckung: Unabhängig davon, ob Kunden auf Microsoft, SentinelOne oder hybride Stacks setzen, unterstützt LevelBlue sie bei der Optimierung ihrer bestehenden Sicherheitsinvestitionen, um ihre Cybersicherheitsergebnisse insgesamt zu verbessern.

"Die Stärke von Cybereason in den Bereichen XDR und digitale Forensik ist eine hervorragende zusätzliche Kompetenz, die es uns ermöglicht, unseren Kunden einen besseren Service zu bieten, indem wir ihnen eine umfassendere Sichtbarkeit von Bedrohungen, schnellere Reaktionszeiten und mehr Sicherheit im Umgang mit sich ständig weiterentwickelnden Cyber-Bedrohungen bieten", erklärte Shawn Hakl, Senior Vice President von AT&T Business Product und Vorstandsmitglied von LevelBlue. "Die kontinuierlichen Investitionen von LevelBlue in fortschrittliche Funktionen machen das Unternehmen zu einem noch strategischeren Partner für uns und die Organisationen, die wir unterstützen."

LevelBlue definiert weiterhin neu, was es bedeutet, ein Partner für Cybersicherheit zu sein, indem es plattformgestützte Dienstleistungen, hochkarätiges Fachwissen und globale Einblicke kombiniert, um messbare Ergebnisse und dauerhafte Widerstandsfähigkeit für Kunden zu erzielen. Von mittelständischen Unternehmen bis hin zu den komplexesten öffentlichen und privaten Organisationen weltweit bietet LevelBlue eine einzigartige, einheitliche Sicherheitslösung, die darauf ausgelegt ist, Risiken zu reduzieren, das Vertrauen in den Betrieb zu stärken und den sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein.

Zu den Beratern der geplanten Transaktion zählen Santander und Kirkland Ellis LLP für LevelBlue sowie J.P. Morgan Securities LLC und Goodwin Procter LLP für Cybereason. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

Über LevelBlue

LevelBlue reduziert Risiken und schafft dauerhafte Widerstandsfähigkeit, damit Unternehmen innovativ sein und ihre Ziele mit Zuversicht verfolgen können. Als weltweit renommiertester und größter reiner Anbieter von Managed Security Services verbessert LevelBlue die wesentlichen Ergebnisse für seine Kunden: stärkere Verteidigung, schnellere Reaktion und nachhaltige Geschäftskontinuität. LevelBlue vereint KI-gestützte Sicherheitsmaßnahmen, fortschrittliche Bedrohungsinformationen und hochkarätiges Fachwissen, um ein umfassendes Portfolio an strategischer Beratung, Managed Security, offensiver Sicherheit und Incident-Response-Services anzubieten.

Erfahren Sie mehr unter levelblue.com.

Über Cybereason

Cybereason ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit. Cybereason bietet Schutz vor Angriffen mit modernster XDR-Technologie und branchenweit anerkannten Beratungsdienstleistungen, um Unternehmen in jeder Phase des Vorfallslebenszyklus zu unterstützen. Die preisgekrönte Technologie und die hochqualifizierten Experten von Cybereason ermöglichen es Unternehmen jeder Größe, sich in einer sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft gegen Cyberangriffe zu schützen, darauf zu reagieren und sich davon zu erholen. Cybereason ist ein internationales Privatunternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien und Kunden in mehr als 40 Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251014770676/de/

Contacts:

Medienkontakt

Devon Swanson

Devon.swanson@trustwave.com

1 (831) 737-3132