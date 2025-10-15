Abu Dhabi stellt heute auf der GITEX Global 2025 mit der neuesten Version von TAMM die weltweit erste AutoGov-Funktion vor. AutoGov verwaltet automatisch wiederkehrende Aufgaben von Lizenzerneuerungen und Versorgungszahlungen bis hin zur Terminvereinbarung für Routineuntersuchungen im Gesundheitswesen im Hintergrund des täglichen Lebens, damit Menschen mehr Zeit für die Dinge haben, die sie lieben, und sich nie wieder um Routineleistungen kümmern müssen.

Die Einführung der TAMM-AutoGov-Funktion hebt die Servicebereitstellung auf die nächste Stufe und kennzeichnet einen entscheidenden Meilenstein auf Abu Dhabis Weg, die weltweit erste KI-native Regierung zu werden als nächste Generation einer integrierten, intelligenten Servicebereitstellung. Die Funktion kann wiederkehrende Services automatisch verwalten, während Nutzer die Möglichkeit haben, Präferenzen festzulegen, Automatisierungen anzupassen sowie darauf zu vertrauen, dass Leistungen nahtlos und sicher erfolgen.

Dies ergänzt die Möglichkeiten des TAMM-KI-Assistenten und ermöglicht eine einzigartige, intuitive Bereitstellung von mehr als 1.100 öffentlichen und privaten Services über eine einzige digitale Plattform. Der TAMM-KI-Assistent bietet intelligente, kontextbezogene sowie proaktive Unterstützung und kann viele Leistungen im Namen des Nutzers ausführen was sowohl Personalisierung als auch Proaktivität in jeder Nutzungsphase verbessert.

Seine Exzellenz Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab, Vorsitzender des Department of Government Enablement Abu Dhabi (DGE), sagte: "Die Einführung von TAMM AutoGov ist wirklich transformativ und definiert neu, welche Rolle Regierung im Leben der Menschen spielt. Hier ist Regierung nicht mehr reaktiv. Sie ist ein Partner, der intelligent, auf den Menschen gerichtet und in den entscheidenden Momenten präsent ist. Mit dem weltweit ersten transaktionalen KI-Verwaltungsassistenten zeigt Abu Dhabi, wie eine vorausschauende Verwaltung aussieht."

Vorausschauende Abläufe durch KI gesteuert

Die Öffentlichkeit wird TAMM als proaktiven Begleiter erleben, bei dem KI komplette Nutzerabläufe über die Plattform steuert, mit mehreren neuen Funktionen zusätzlich zu TAMM-AutoGov.

AI Vision und Smart Guide vereinfachen komplexe Prozesse durch gesprochene sowie visuelle Schritt-für-Schritt-Hinweise, Echtzeitscans von Dokumenten und fehlerfreie Einreichungen. Übersetzer- sowie sprachaktivierte Dienste machen Interaktionen inklusiv und ermöglichen eine freihändige Navigation auf Arabisch und Englisch. Über personalisierte Dashboards werden Nutzer an anstehende Aufgaben, Fristen sowie auf ihr Leben zugeschnittene Informationen erinnert. Gemeinsam verwandeln diese Funktionen Vorgänge, die früher Stunden dauerten, in nahtlose Abläufe, die in wenigen Augenblicken abgeschlossen sind.

Seine Exzellenz Dr. Mohamed Al Askar, Generaldirektor von TAMM, sagte: "Diese neuen TAMM-Funktionen definieren neu, was Regierung im Alltag bedeutet. Wir bewegen uns weg von einmaligen Transaktionen und hin zu intelligenten Abläufen, die sich an die Bedürfnisse jedes Einzelnen anpassen. Menschen können sich auf ihre Familien, ihre Arbeit sowie ihre Ziele konzentrieren, in dem Wissen, dass die Verwaltung im Hintergrund leise für sie arbeitet. Das ist das wahre Versprechen eines KI-Verwaltungsassistenten den Menschen Zeit und Sorgen zurückzugeben."

Neudefinition der Kundenerfahrung

Über die Automatisierung hinaus führt TAMM neue Möglichkeiten ein, wie Menschen mit der Regierung in Kontakt treten, menschlicher, zugänglicher und mitgestaltend.

TAMM Spaces wurde um drei neue Bereiche erweitert Familie, Mobilität und Sahatna (Gesundheit) jeweils ausgerichtet auf die Meilensteine und Bedürfnisse des täglichen Lebens. Vom Verwalten medizinischer Unterlagen und Schulaktualisierungen bis zur Planung von Mobilität sowie dem Austausch mit lokalen Gemeinschaften organisieren diese Bereiche essentielle Dienste nach realen Lebenssituationen statt nach Verwaltungsstrukturen.

TAMM Hologram wird ebenfalls im gesamten Emirat eingeführt und ermöglicht durch mobile Pods eine völlig neue Form der persönlichen Interaktion, bei der Bürger sowie Bewohner unmittelbar mit einem Live-Regierungsmitarbeiter verbunden werden. Durch Hologrammtechnologie können diese Agenten persönlichen Support in Echtzeit auf Arabisch und Englisch leisten. Dies wahrt die Verlässlichkeit persönlicher Interaktion mit der Geschwindigkeit digitaler Zugänglichkeit.

TAMM by You ist eine weitere neue kollaborative Funktion, die eingeführt wird und Bewohnern ermöglicht, Dienste mitzugestalten, Vorschläge einzureichen und im Einklang mit Abu Dhabis "Year of Community" abzustimmen.

Seine Exzellenz Saeed Al Mulla, Generaldirektor beim DGE, sagte: "Diese Erweiterungen von TAMM zielen darauf ab, die Regierung näher an die Abläufe des täglichen Lebens zu bringen. Im Kern geht es darum, eine mühelose Verwaltung zu schaffen, eine, die das Leben einfacher gestaltet sowie näher an den Gemeinschaften ist, denen wir dienen. Es geht darum, zu wissen, dass Unterstützung immer erreichbar ist, dass Regierung auf tägliche Bedürfnisse hört und sich Dienste an die entscheidenden Momente des Lebens anpassen."

Erweiterung des TAMM-Ökosystems

TAMM wächst weiter und integriert nun über 1.100 Dienste von mehr als 90 öffentlichen sowie privaten Partnern. Neue Partnerschaften in diesem Jahr umfassen ADX, Comera und Wio Bank sowie erstmals Services mit dem Abu Dhabi Judicial Department (ADJD) und SAAED. Diese neuen Integrationen ermöglichen Nutzern, vollständige Transaktionen mit privaten Partnern direkt innerhalb der App abzuschließen.

Die Vorstellung von TAMM AutoGov im Rahmen des neuesten Updates der Super-App des Emirats auf der GITEX Global 2025 markiert einen wichtigen Meilenstein der Abu Dhabi Government Digital Strategy 2025-2027. Mit dem weltweit ersten transaktionalen KI-Verwaltungsassistenten im Mittelpunkt setzt Abu Dhabi einen neuen globalen Standard für digitale Verwaltung und gibt Menschen die Sicherheit, dass jede Interaktion nahtlos, inklusiv und auf ihr Leben ausgerichtet sein wird.

Über DGE

Das Department of Government Enablement (DGE) versetzt Regierungsstellen in Abu Dhabi in die Lage, ihr Potenzial zu entfalten sowie die Verwaltung der Zukunft zu gestalten. DGE bietet staatliche Services der nächsten Generation über mühelose Kundenerfahrungen und entwickelt Richtlinien sowie Rahmenwerke, um eine straffe, belastbare und vollständig technologiebasierte Verwaltung zu ermöglichen, die Regierungsstellen, Bürger sowie Bewohner mit nahtloser und nutzerorientierter Servicebereitstellung bestmöglich unterstützt.

DGE wurde 2023 gegründet und vereint mehrere Regierungsstellen unter einer Organisation: das Department of Government Support, die Abu Dhabi Digital Authority, die Human Resources Authority, die Abu Dhabi School of Government, TAMM sowie Mawaheb, mit dem Statistics Center Abu Dhabi als angeschlossener Einheit. DGE führt die digitale Transformation für die Regierung von Abu Dhabi an.

