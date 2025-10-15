Wolfram-Gamechanger: Blue Moon schnappt sich Springer-Mine + Mühle in Nevada! In Zeiten möglicher China-Restriktionen wird US-Versorgung zur Goldgrube. Knappheit + Hightech-Nachfrage = massiver Hebel.

wie schnell aus einer spannenden Firma im Rohstoffbereich über Nacht ein absolutes Spitzenunternehmen werden kann, beweist die Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) mit der aktuellen Pressemeldung sehr eindrucksvoll. Neben den Metallen Gold, Silber und Kupfer kann das Unternehmen nun auch im hochkritischen Bereich Wolfram mitspielen.

Gerade nach möglichen Ausfuhrbeschränkungen Chinas entpuppen sich die US-Assets als äußerst wichtig für das Unternehmen, um damit einen entscheidenden Beitrag zu leisten, Amerikas Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten zu verringern.

Blue Moon (WKN: A413T9) erwirbt Wolfram Mine inkl. kompletter Verarbeitungsinfrastruktur in Nevada!

Mit der Meldung, dass Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) eine Absichtserklärung mit der Firma GOODS LLC über den Kauf der Springer-Mine, deren Verarbeitungsanlage (Mühle) und aller dazugehörigen Infrastrukturen in Pershing County, Nevada unterzeichnet hat, wird ein weiteres dickes Kapitel aufgeschlagen. Für diese gewaltige Transaktion zahlte Blue Moon bereits vorab 500.000 US-Dollar an den Verkäufer.

Die Springer-Mühle wurde früher zur Verarbeitung von Wolfram verwendet und verfügt über einen Kreislauf zur Gewinnung von Ammoniumparawolframat (APT). Die vorhandene Anlage kann relativ einfach umgerüstet werden, um zukünftig auch Konzentrate anderer kritischer Metalle zu verarbeiten.

Blue Moon (WKN: A413T9) verfolgt dabei ein sogenanntes "Hub-and-Spoke"-Modell: Ziel ist es, kleinere, hochgradige Minen in den westlichen USA zu erwerben und deren Material zentral in der Springer-Mühle zu verarbeiten. Diese Strategie unterstützt die Pläne der US-Regierung, die heimische Versorgung mit kritischen Metallen zu stärken und die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten zu reduzieren.

Quelle: Blue Moon Metals Inc. (Pressemeldung vom 14.10.2025)

Das Springer-Gebiet umfasst rund 11.280 Acres mit bestehenden Mineralienrechten. Die Ressourcenschätzungen basieren auf historischen Daten: Es sind etwa 355.000 Tonnen angezeigte Ressourcen mit einem Gehalt von 0,537% WO3 sowie 1.934.600 Tonnen abgeleitete Ressourcen mit 0,493% WO3 vorhanden. Zur Infrastruktur zählen ein 1.600 Fuß tiefer Schacht, ein Förderturm, eine Förderanlage mit drei Kammern und weitere Ausrüstung.

Mit dieser Akquisition kann das Management gleich mehrere eigene Interessensfelder verbinden. Denn eine erste potenzielle Materialquelle ist Blue Moons eigenes Projekt in Kalifornien, das nur etwa 375 Meilen entfernt ist.

Die Springer-Mühle liegt nahe einer Bahnverbindung der Union Pacific Railway, deren früherer Anschluss reaktiviert werden kann. Zudem bietet das Gelände Platz für Erweiterungen und verfügt über gute Straßen- und Energieinfrastruktur. Der Transaktionsabschluss wird bereits in den kommenden Monaten erwartet.

Christian Kargl-Simard, CEO von Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9), sieht in der Transaktion einen großen Gewinn für das Unternehmen:

"Der Erwerb der Mühle eröffnet dem Unternehmen eine enorme Chance, kleinere, höhergradige Minen in den USA zu erschließen, die den Bereich der kritischen Mineralien abdecken, darunter Basismetalle wie Antimon und Wolfram. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Minen in den USA zu bauen, und unser Team ist besonders stark in den Bereichen Bau, Betrieb und Minenfinanzierung. Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt in unserer Wachstumsstrategie, die sich auf die Lieferkette für kritische Metalle konzentriert und gleichzeitig das Unternehmen rasch voranbringt."

Die Springer -Mühle ist eine von nur zwei Mühlen in ganz Nord Amerika, die Wolfram verarbeiten kann!

Mit dem Erwerb der Springer Mine und der dazugehörigen Mühleninfrastruktur, verfügt Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) nun über ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Neben den drei weit vorangeschrittenen Projekten in Norwegen und den USA, die sehr gute Chancen haben, in den nächsten Jahren in Produktion zu gehen, hat Blue Moon jetzt auch die Hand auf ein enormes Wolfram Vorkommen.

Das absolute Highlight ist aber die angelagerte Mühleninfrastruktur zur Verarbeitung von Wolfram, die es in ganz Nord Amerika nur ein weiteres Mal gibt. Dies steigert die Werthaltigkeit von Blue Moon eklatant.

Quelle: Blue Moon Metals Inc.

Die Mühle, die sich in einem guten Zustand befindet, umfasst folgende Vermögenswerte sowie Genehmigungen und Rechte:

Erst Analysten haben prompt reagiert! Kursziel fast 50% höher!

Jetzt wird's groß: Nach der MEGA-Übernahme des Wolfram-Projekts mit Seltenen-Erden-Potenzial steht Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) im Rampenlicht - und die Analysten von Canaccord Genuity Corp. (Canada) haben umgehend reagiert!

Quelle: https://canaccordgenuity.bluematrix.com

Neues Votum: Kursziel 6,00 CAD! Vor Handelsaussetzung um die 3,60 CAD vs. Schlusskurs 4,08 CAD! Berechnet auf den aktuellen Schlusskurs entspricht das fast +50% Aufwärtsspielraum. Scotia ist mit seinem neuen Kursziel von 5,75 CAD nur knapp dahinter. Wer jetzt noch zögert, verpasst die nächste Kursstufe, bevor der Markt die Story voll einpreist!

Bergwerk- und Mühlenanlagen:

Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von ca. 1.200 t/Tag zur Herstellung von Wolframkonzentraten und/oder APT

Elektrische Infrastruktur einschließlich Hauptumspannwerk (69 kV bis 5 kV), Transformatoren, Schaltanlagen, MCCs, Softstarter, Umspannwerke

Brecher- und Fördersystem

Nebenanlagen: Förderhaus, Bergwerksumspannwerk, Wartungsplattformen, Lager, Büros

Absetzbecken (konventionell und Trockenlagerung)

Straßen, Tanklager und sonstige oberirdische Infrastruktur im Zusammenhang mit dem Betrieb

Wasserrechte

Genehmigungen und Zulassungen:

Übertragung wichtiger Genehmigungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Genehmigung zur Kontrolle der Wasserverschmutzung

Betriebsgenehmigung für Luftqualität Klasse II

Dammgenehmigungen

Rekultivierungsgenehmigung und Bürgschaft

Genehmigung für künstliche Teiche in der Industrie

Was macht Wolfram aktuell so wertvoll und begehrt?

Wolfram gehört zur Gruppe der Refraktär Metalle. Sein Name stammt aus dem Deutschen und wurde bereits im Mittelalter verwendet, um ein Erz zu bezeichnen, dass als "wolframite" bekannt war. Wolfram zeichnet sich durch den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle, der bei 3.420 Grad Celsius liegt, und seine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit gegenüber zahlreichen Metallen aus.

Dieses Material ist zudem besonders widerstandsfähig gegen Hitze und Abnutzung und spielt daher eine wichtige Rolle in Hochtemperaturanwendungen. Daher ist das Metall in vielen verschiedenen Spitzenindustrieanwendungen höchst gefragt.

Kritische Metalle, zu denen auch Wolfram zählt, gelten für die industrielle Basis der US-Verteidigung als essenziell, und die US-Regierung erarbeitet strategische Pläne, Initiativen und Finanzierungsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass sie Zugang zu heimischen Produktionskapazitäten und Versorgungsmöglichkeiten bekommt bzw. diese ins Land holt.

Wolfram spielt, oft im Verborgenen, eine zentrale Rolle in einigen der innovativsten und technologisch anspruchsvollsten Industrien der Welt. Als Hightech-Rohstoff ist Wolfram unerlässlich für die Produktion von modernen Mikrochips und elektronischen Geräten, die unseren Alltag prägen. Gleichzeitig ist es ein unverzichtbarer Bestandteil in der Rüstungsindustrie, wo seine außergewöhnliche Härte und Widerstandsfähigkeit maßgeblich zur Entwicklung fortschrittlicher Waffensysteme beiträgt

Wolfram wird in verschiedenen Waffensystemen aufgrund seiner außergewöhnlichen Härte und Widerstandsfähigkeit verwendet, wobei hier einige Beispiele aufgezeigt werden:

Panzerbrechende Munition: Wolfram wird häufig in panzerbrechenden Geschossen verwendet, da es in der Lage ist, die Panzerung von Fahrzeugen und Bunkern zu durchdringen.

Raketenspitzen: Wolfram wird auch in den Spitzen von Raketen verwendet, um die Durchschlagskraft zu erhöhen.

Kinetische Waffen: Ein bemerkenswertes Beispiel sind die sogenannten "Rods of God", bei denen Wolframstäbe aus dem Weltraum auf Ziele abgefeuert werden. Diese kinetischen Waffen nutzen die enorme Dichte und Härte von Wolfram, um eine verheerende zerstörerische Wirkung zu erzielen, ohne dabei chemische, radiologische, brandstiftende oder explosive Ladungen zu verwenden.

Lazy Dog-Projektile: Während des Vietnamkriegs setzte die US-Airforce Wolfram in "Lazy Dog"-Projektile ein, die ohne Sprengstoff aus Flugzeugen abgeworfen wurden und durch ihre hohe Geschwindigkeit und Härte große Zerstörung verursachten.

Project Thor: Im Rahmen dieses Projekts wurden große Wolfram-Geschosse aus dem Orbit auf die Erde abgefeuert, um unterirdische gepanzerte Bunker oder Geheimanlagen zu zerstören

Panzerung: Auf der anderen Seite ist das Material natürlich auch bei speziellen Schutzausrüstungen und zur Panzerung von Fahrzeugen, Flugzeugen und Schiffen unersetzlich.

Fazit: Hier entsteht etwas ganz Großes!

Bei Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) stimmt wirklich alles. Angefangen von einem hochgradig besetztem Management über ein bemerkenswertes Aktionariat, das seines gleichen sucht, bis hin zu aktuell drei sehr weit entwickelten Projekten und einem weiteren genialen Zukauf, der genau den Nerv der Zeit trifft. Wie angesagt gerade Wolfram-Aktien sind, zeigt der Blick auf beispielsweise Almonty Industries:

Quelle WallstreetOnline.de; Bearbeitet Autor

Ein weiterer Clou bei Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) ist, dass sowohl die Norwegen als auch die USA-Projekte allesamt in den nächsten 3-5 Jahren in Produktion gehen sollen.

Aber mit dem Erwerb einer Wolfram Mine, deren Ressourcen vermutlich noch deutlich ausgebaut werden können, und der dazugehörigen Verarbeitungsinfrastruktur, die es so nur ein weiteres Mal in ganz Nord Amerika gibt, spielt das Unternehmen nun definitiv in der höchsten Liga.

Daher ist es kein Wunder, dass das Management zudem angekündigt hat, eine Notierung an der Nasdaq anzustreben, dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie, die sich auf die Lieferkette für kritische Metalle konzentriert und gleichzeitig das Unternehmen rasch voranbringen wird.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Quellen: Blue Moon, SRC-Rohstoff-Reports, X, LinkedIn, eigener Research und Interpretation, https://www.mordorintelligence.com/de/industry-reports/tungsten-market, Intro-Bild generiert mit ChatGPT und bearbeitet durch Autor.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

