INNSBRUCK (dpa-AFX) - Der Prozess gegen den österreichischen Investor René Benko um eine mögliche Schädigung seiner Gläubiger wird am Mittwoch (9.00 Uhr) fortgesetzt. Vor dem Landgericht Innsbruck sollen am zweiten Prozesstag mehrere Zeugen aussagen. Es geht um den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, dass der 48-jährige Ex-Milliardär bei seiner Insolvenz als Einzelunternehmer erhebliche Beträge vor dem Zugriff seiner Gläubiger retten wollte.

Auf das Delikt aus dem österreichischen Strafrecht, der sogenannten betrügerischen Krida, stehen bis zu zehn Jahre Haft. Es wird mit einem Urteil noch am Mittwoch gerechnet.

Aktuelles Verfahren nur ein kleiner Ausschnitt aus den Ermittlungen

Zum Auftakt des Verfahrens hatte sich Benko "nicht schuldig" bekannt. Sein Anwalt wies die Vorwürfe vehement zurück. Laut Anklage hat Benko einen nicht vertretbaren Miet- und Betriebskostenvorschuss für vier Jahre in Höhe von etwa 360.000 Euro für ein Anwesen bezahlt. Außerdem habe er 300.000 Euro an seine Mutter überwiesen, so der Verdacht.

Benko sitzt seit neun Monaten in Untersuchungshaft. Sein Immobilien- und Handelsimperium Signa war ab Herbst 2023 zusammengebrochen. Es ist die größte Pleite in der jüngeren Geschichte Österreichs. Das aktuelle Verfahren ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den insgesamt 14 Ermittlungssträngen allein in Österreich. Auch die Justiz in Deutschland und Italien ermittelt gegen Benko./mrd/DP/jha