CYBERANGRIFF - Deutsche Sicherheitsbehörden beschäftigt ein ungewöhnlicher Cyberangriff. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung zwangen prorussische Hacker die Webseite des Deutschen Vergabeportals und damit eine wichtige Schnittstelle zwischen Staat und Wirtschaft zeitweise in die Knie. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen attackierte die bekannte prorussische Hackergruppe Noname057(16) diese und weitere Webseiten der öffentlichen Verwaltung in den vergangenen Tagen mit so genannten DDos-Angriffen. Das sind Überlastungsattacken, bei denen Internetseiten mit einer Flut von Zugriffen gezielt überfordert werden. Das Vergabeportal war deshalb zeitweise nicht erreichbar. Die Cybersicherheitsbehörde BSI bestätigte den Angriff. (Süddeutsche Zeitung)

