Renommierter Forrester Award würdigt bahnbrechende technologische Transformation

WARSCHAU, Polen, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die mBank hat eines der ambitioniertesten Programme zur technologischen Modernisierung im europäischen Bankensektor erfolgreich abgeschlossen. Für diese Leistung wurde die Bank mit der höchsten Auszeichnung des Forrester Technology Strategy Impact Award 2025 für die EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) geehrt. Die Auszeichnung würdigt die erfolgreiche Umsetzung einer umfassenden IT-Transformationsstrategie, mit der die mBank ihre technologische Infrastruktur grundlegend erneuert hat. Die mBank ist das erste Finanzinstitut in Polen, das seine Kernsysteme durch die Migration auf moderne Technologieplattformen - ein Prozess, der als Replatforming bekannt ist - vollständig modernisiert hat. Dieser strategische Schritt beschleunigte die Weiterentwicklung der Bank, senkte die Wartungskosten kritischer Systeme und stärkte ihre Wettbewerbsfähigkeit. Dadurch agiert die mBank heute deutlich agiler und kann schneller auf dynamische Marktbedingungen reagieren.

Ziel des Transformationsprogramms war es, die wichtigsten Bankensysteme zu modernisieren, ohne die Geschäftskontinuität zu gefährden und gleichzeitig eine konsequente Kostenkontrolle zu gewährleisten. Im Rahmen des Programms wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

Das frühere Mainframe-basierte System wurde durch eine moderne, auf der x86-Architektur basierende Lösung ersetzt, was die Skalierbarkeit deutlich erhöhte und zu einer Reduzierung der Betriebskosten führte.

Ein zweites Kernsystem, das zuvor auf einer nicht relationalen Datenbank ohne langfristige Perspektive basierte, wurde durch eine proprietäre Lösung ersetzt, die in einer Private-Cloud-Umgebung betrieben wird und höhere Leistung, Ausfallsicherheit, Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit bietet.

Eine Hybrid-Cloud-Architektur wurde implementiert, in die bereits mehr als die Hälfte der geschäftskritischen Systeme erfolgreich migriert wurden.

Zudem wurden mehrere produktionsreife Lösungen auf Basis generativer KI eingeführt. Diese steigern die betriebliche Effizienz und stärken die Innovationskraft der Bank weiter.

"Es wird viel über umfassende Kernsystemtransformationen im Bankwesen gesprochen. Die mBank hat ihren Worten Taten folgen lassen: Wir sind das erste Finanzinstitut in Polen, das eine vollständige Modernisierung beider unserer Kernsysteme erfolgreich umgesetzt hat. Von Beginn an standen die Sicherheit und der Komfort unserer Kunden sowie die Bereitstellung maßgeschneiderter Dienstleistungen im Vordergrund. Ebenso wichtig war die kontinuierliche Weiterentwicklung der Geschäftsfunktionalitäten. Unser klares Ziel dabei: Die Systemumstellung darf das Geschäftswachstum nicht länger als ein Quartal beeinträchtigen. Und genau so wurde das Replatforming umgesetzt - nahtlos und ohne Einschränkungen für die Geschäftsentwicklung. Es ist uns gelungen, ein sich veränderndes Ziel zu erreichen, was diesen Erfolg umso wertvoller macht und uns mit großem Stolz erfüllt", so Krzysztof Dabrowski, Vice President des Vorstands, Chief Operating Officer und CIO bei der mBank.

Nahtlose Kundenmigration

Eine der größten Herausforderungen war die Migration von rund 6 Millionen Privatkunden auf die neue Plattform. Dank einer Sharding-Architektur, die den gleichzeitigen Betrieb von Mainframe- und x86-Plattformen ermöglichte, konnte die Umstellung schrittweise erfolgen - ohne Ausfallzeiten oder Einschränkungen in der Verfügbarkeit.

"Die technologische Transformation, die wir in den letzten fünf Jahren umgesetzt haben, beinhaltete nicht nur einen technologischen Wandel, sondern auch eine Veränderung in unserer Herangehensweise an die Systemmigration. Statt eine einzige massive Migration von Millionen Kunden durchzuführen - die eine vollständige Systemabschaltung und erhebliche Risiken bedeutet hätte - haben wir uns für ein auf Hunderten von Mikromigrationen basierendes Modell entschieden, die auf einem Live-System ohne Unterbrechungen durchgeführt wurden. Dieser Ansatz erlaubte es uns, Risiken deutlich effektiver zu managen. Innovation und technologische Führungsrolle sind seit jeher Teil der DNA der mBank. Ebenso zentral sind für uns unsere Kunden - ihre Sicherheit, ihr Komfort und ihr Vertrauen. Wir sind stolz darauf, beides erfolgreich miteinander verbunden zu haben. Der Forrester Technology Strategy Impact Award 2025 bestätigt, dass unser unkonventioneller, marktweit einzigartiger Ansatz von führenden IT-Experten anerkannt wurde", so Michal Plechawski, Geschäftsführer für IT und Technologie bei der mBank.

Innovation über die Technologie hinaus

Im Einklang mit den Zielen des Modernisierungsprogramms hat die mBank während des Transformationsprozesses erfolgreich eine Vielzahl von Geschäfts- und Regulierungsprojekten umgesetzt, von denen viele Änderungen an den Kernsystemen erforderten. Zu den wichtigsten Initiativen zählen:

mOkazje Zakupy - der erste voll integrierte E-Commerce-Marktplatz innerhalb einer Banking-App auf dem polnischen Markt,

ein vollständig digitaler Prozess zur Refinanzierung von Hypotheken,

ein digitaler Onboarding-Prozess für Firmenkunden,

sowie eine deutliche Verkürzung der Bearbeitungszeit für Unternehmenskredite.

Das preisgekrönte Modernisierungsprogramm bildet die Basis für weitere Innovationen und Entwicklungen. Im Rahmen der neuen Strategie "Full Speed Ahead" plant die mBank, in den nächsten fünf Jahren sofortige, sichere Zahlungen rund um die Uhr einzuführen. Privatkunden dürfen sich auf regelmäßige Updates und neue Servicefunktionen freuen, während Firmenkunden einen durchgängigen Zugang zu wichtigen Bankdienstleistungen erhalten. Auch die am Wochenende verfügbaren Services werden schrittweise erweitert. Dank der Prozessumstellung belaufen sich die Betriebskosten der mBank inzwischen nur noch auf 28,2 % der Einnahmen - eine der besten Quoten der Branche. Der Forrester Technology Strategy Impact Award gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen im Bereich Geschäftstechnologie. Der Preis würdigt Unternehmen, die Technologiestrategien erfolgreich umsetzen und dadurch echte Geschäftsergebnisse erzielen - nicht nur in Bezug auf Innovation, sondern auch hinsichtlich Effizienz, Ausfallsicherheit und Kundenerfahrung. Die Auszeichnung bestätigt die Führungsposition der mBank bei der technologischen Transformation in der Region. Die diesjährige Preisverleihung von Forrester Researchfand in der zweiten Oktoberwoche in London statt.

