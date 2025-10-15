Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 15.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Defence-Boom 2025: Jetzt im Fokus der NATO-Partner - weitere Kursfantasie nach dieser Einladung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
15.10.2025 07:15 Uhr
286 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf US-Zinssenkungen treibt Aktien

DJ MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf US-Zinssenkungen treibt Aktien

DOW JONES--Nach einer dreitägigen Durststrecke gehen die asiatischen Börsen am Mittwoch auf Erholungskurs. Händler sprechen von wachsendem Optimismus über künftige Zinssenkungen in den USA, der den anhaltenden Handelsstreit zwischen den USA und China überdecke. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Vorabend die Schwäche des US-Arbeitsmarktes betont und eine neutralere Geldpolitik in Aussicht gestellt. Händler sprechen von äußerst taubenhaften Aussagen. Im Handelsstreit mit China um den Export von Seltenen Erden goss US-Präsident Donald Trump erneut Öl ins Feuer. Er drohte China mit der Handelseinstellung bei Speiseöl.

Der Nikkei-225 steigt nach seinem Vortagesabsturz um 1,3 Prozent auf 47.465 Punkte - gestützt von der Aussicht auf Zinssenkungen in den USA. Gegen den Trend geben Asahi 1,1 Prozent nach. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass es die Veröffentlichung seiner Finanzergebnisse für das dritte Quartal aufgrund der Folgen eines Cyberangriffs verschieben werde.

Auch in China ziehen die Kurse an: Der Schanghai-Composite nur um magere 0,1 Prozent, der HSI in Hongkong nach den deutlichen Vortagesverlusten aber um 1,2 Prozent. In der Volksrepublik hat sich die grassierende Deflation im September etwas abgeschwächt, gleichwohl befindet sich das Land auf der längsten Strecke sinkender Preise seit den späten 1970er-Jahren. Die Verbraucherpreise sanken deutlicher als erwartet, auch die Deflation auf Erzeugerpreisbasis hält unvermindert an.

Der Kospi in Südkorea legt derweil um 2 Prozent zu. Die Sorgen der Anleger wegen der Entscheidung Chinas, Tochtergesellschaften von Hanwha Ocean auf eine Sanktionsliste zu setzen, seien wahrscheinlich übertrieben, urteilen die Strategen von Clocktower. Die Maßnahmen seien "eng begrenzt" für die US-Tochtergesellschaften des südkoreanischen Schiffbauers. Der Kurs legt um 1,9 Prozent zu.

Der australische S&P/ASX-200 steigt indes um 0,8 Prozent. Die australische Wirtschaft erwacht wieder zum Leben, läuft aber noch lange nicht auf Hochtouren. Die auf sechs Monate hochgerechnete Wachstumsrate des Frühindikatorenindex für die Wirtschaftstätigkeit des Westpac-Melbourne Institute ist im September auf plus 0,04 Prozent gestiegen nach minus 0,16 Prozent im August. Der Index dient der Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten drei bis neun Monaten. Die Daten deuten darauf hin, dass die Wirtschaft Anfang 2026 ein "Trendwachstum" erreichen werde, erläutert Westpac. Das sei ein solides Ergebnis für das Wachstum, aber nichts Besonderes. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %    % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.973,50    +0,8%    +8,9%    08:00 
Nikkei-225 (Tokio)    47.464,94    +1,3%   +20,5%    08:30 
Kospi (Seoul)       3.633,98    +2,0%   +51,4%    08:30 
Shanghai-Comp.      3.869,25    +0,1%   +16,0%    09:00 
Hang-Seng (Hongk.)    25.749,68    +1,2%   +28,9%    10:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    00:00  Di, 09:41  % YTD 
EUR/USD           1,1619     0,1   1,1608   1,1554 +11,7% 
EUR/JPY           175,68    -0,3   176,13   175,52  +8,1% 
EUR/GBP           0,8703    -0,1   0,8715   0,8715  +4,8% 
GBP/USD           1,3350     0,2   1,3320   1,3257  +6,6% 
USD/JPY           151,21    -0,4   151,74   151,92  -3,2% 
USD/KRW          1.423,20    -0,4  1.428,77  1.433,46  -3,3% 
USD/CNY           7,1058    -0,1   7,1150   7,1193  -1,3% 
USD/CNH           7,1291    -0,2   7,1406   7,1478  -2,7% 
USD/HKD           7,7772     0,0   7,7740   7,7764  +0,2% 
AUD/USD           0,6516     0,4   0,6486   0,6454  +5,3% 
NZD/USD           0,5721     0,1   0,5715   0,5688  +2,3% 
BTC/USD         112.292,25    -0,8 113.180,75 111.746,20 +22,3% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          58,07    58,27    -0,3%    -0,20 -17,3% 
Brent/ICE          62,12    62,39    -0,4%    -0,27 -15,4% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           4.176,77  4.141,73    +0,8%   +35,04 +56,6% 
Silber            52,19   51,474    +1,4%    +0,72 +80,7% 
Platin          1.423,16  1.414,37    +0,6%    +8,79 +62,7% 
Kupfer            5,01    5,02    -0,2%    -0,01 +22,0% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 00:42 ET (04:42 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.