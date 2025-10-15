© Foto: Aashish Kiphayet - NurPhotoJPMorgan sieht DoorDash nach der Deliveroo-Übernahme und globalen Expansion vor einem neuen Wachstumsschub und verdoppelt das Kursziel nahezu.Die US-Bank JPMorgan zeigt sich erneut bullish gegenüber dem Essenslieferdienst DoorDash und stuft die Aktie mit einem "Overweight"-Rating hoch. Gleichzeitig hebt JPMorgan-Analyst Doug Anmuth das Kursziel deutlich von zuvor 175 auf 325 US-Dollar an. Ausgehend vom aktuellen Niveau traut Anmuth der Aktie damit ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 19 Prozent zu. Die Aktie von DoorDash ist in diesem Jahr bereits 63 Prozent gestiegen. Der Upgrade kommt nur wenige Tage nach Abschluss der Übernahme des britischen Lieferdienstes Deliveroo. Durch den …Den vollständigen Artikel lesen ...
