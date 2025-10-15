Knapp zwei Wochen vor der nächsten Fed-Sitzung hat Jerome Powell am gestrigen Dienstag weitere Zinssenkungen angedeutet. Der Notenbankchef sieht ein stabiles US-Wachstum, doch der Arbeitsmarkt kühlt ab - ein klares Signal für Anleger, dass die Geldpolitik lockerer werden könnte. Was Powell konkret zur US-Wirtschaft sagte.Die US-Wirtschaft zeigt sich widerstandsfähig, trotz warnender Signale aus dem Arbeitsmarkt. "Daten, die noch vor dem Shutdown veröffentlicht wurden, deuten auf einen möglicherweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär