VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 15
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-14
|NL0009272749
|3938777.000
|375004597.86
|95.2084
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-14
|NL0009272772
|513000.000
|37396928.40
|72.8985
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-14
|NL0009272780
|360000.000
|30252001.90
|84.0333
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-14
|NL0009690239
|8310404.000
|313615493.29
|37.7377
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-14
|NL0009690247
|2598390.000
|44912049.67
|17.2846
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-14
|NL0009690254
|2426537.000
|30334678.54
|12.5012
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-14
|NL0010273801
|2681000.000
|51398997.42
|19.1716
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-14
|NL0010731816
|808000.000
|68205792.70
|84.4131
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-14
|NL0011683594
|77050000.000
|3414679717.51
|44.3177
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-14
|NL0010408704
|30103010.000
|1069001313.95
|35.5114
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-14
|NL0009272764
|328000.000
|20600728.24
|62.8071
