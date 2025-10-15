Anzeige
Mittwoch, 15.10.2025
15.10.2025 08:06 Uhr
Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 15

Account Name Valuation Date Bloomberg Code ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (ShareClass) NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 14/10/2025 3DGE IE000WJ7OF21 44004.00 262806.18 5.9723
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 14/10/2025 3DGL IE000Q8N7WY1 78909650.00 475296970.06 6.0233
Robeco 3D European Equity UCITS ETF 14/10/2025 3DEU IE0007WLHX89 3400000.00 19076028.14 5.6106
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 14/10/2025 3DUE IE0008H4JHA2 43883.00 261274.98 5.9539
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 14/10/2025 3DUS IE000XERHYF0 19044377.00 112130534.06 5.8879
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 14/10/2025 3DUH IE000DEXCOR7 247278.00 1288671.95 5.2114
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 14/10/2025 3DEM IE0002Z12PN9 36210000.00 240779004.49 6.6495
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF 14/10/2025 RDTM IE000VG2WCW5 4920000.00 28755259.05 5.8446
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF 14/10/2025 RCEG IE000D1DAPO5 2000000.00 10244077.92 5.122

