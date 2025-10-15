Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 15
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|14/10/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|262806.18
|5.9723
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|14/10/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|78909650.00
|475296970.06
|6.0233
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|14/10/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19076028.14
|5.6106
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|14/10/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|261274.98
|5.9539
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|14/10/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19044377.00
|112130534.06
|5.8879
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|14/10/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|247278.00
|1288671.95
|5.2114
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|14/10/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|240779004.49
|6.6495
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|14/10/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4920000.00
|28755259.05
|5.8446
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|14/10/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10244077.92
|5.122
