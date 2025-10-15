The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.10.2025
ISIN Name
DE000HLB5105 LB.HESS.THR.CARRARA10J/23
HK0000951076 BK OF CHINA 23/25 MTN
DE000DW6DAR3 DZ BANK IS.A2281
DE000HLB5154 LB.HESS.THR.CARRARA10O/23
FR001400L248 THALES 23/25 MTN
XS2228245242 OCEAN LAUREL 20/25
DE000DK010R7 DEKA MTN IS.S.7777
AT0000A30ZK8 ERSTE GR.BK. 22/32 MTN
DE000NLB3029 NORDLB 22/28
DE000LB324F8 LBBW FZA 22/25
XS2454320206 CHOUZHOU INV 22/25
EU000A1A2KZ4 EU EUROP. UNION 10/25 MTN
XS2206313541 LOGAN GROUP 20/25
DE000HVB6XB0 UC-HVB CRLNFI 25
XS2205316941 CIFI HLDG GP 20/25
DE000HLB5GM6 LB.HESS.THR.CARRARA10F/17
USJ41838AA14 MEIJI YAS.L.INS.15/45 FLR
USJ4599LAH53 MIZUHO FINL GRP 15/25REGS
XS1620630571 BARC 17/25 FLR MTN
US42226B2043 NAT.HEALTH.PR.PFD SH DL25
US45906M6D83 WORLD BK 25/28 MTN
DE000DW6DAX1 DZ BANK IS.C381 23/32
DE000HLB3QX7 LB.HESS.THR.CARRARA10M/25
AT0000A1FAP5 OESTERR. 15/25
CA15135U3073 CENOVUS ENERGY PFD SR.1
