BÖRSE AKTUELL: Gemischte Ergebnisse an der Wall Street, Asien im Plus (15.10.25)

Wall Street schloss die gestrige Sitzung mit gemischten Ergebnissen ab. Die zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA führten zu Rückgängen beim Nasdaq (-0,75%) und S&P 500 (-0,15%), während der Dow Jones (+0,44%) und der Russell 2000 (+1,4%) zulegen konnten.

Die Futures auf die großen US-Indizes zeigen heute eine Erholung, da Anleger ihren Fokus auf die anstehenden Unternehmensberichte - darunter Morgan Stanley und ASML - richten. Wichtige makroökonomische Daten stehen derzeit nicht an: Nasdaq (US100): +0,55%, EU50: +0,4%.

Börse Aktuell: Fokus auf Fed und Wirtschaftsdaten

Jerome Powell, Vorsitzender der US-Notenbank Federal Reserve, warnte vor den Risiken einer deutlichen Abschwächung am Arbeitsmarkt, die die US-Wirtschaft gefährden könnte. Damit bleibt die Tür für weitere Zinssenkungen offen. Gleichzeitig betonte Powell die Stabilität der US-Wirtschaft und die Fähigkeit der Fed, auch bei einem möglichen Government Shutdown effektiv zu agieren.

Auf politischer Ebene sorgte Donald Trump mit Aussagen über Chinas Weigerung, US-Sojabohnen zu kaufen, für Schlagzeilen. Er nannte dies einen "wirtschaftlich feindlichen Akt" und kündigte Gegenmaßnahmen an, darunter Importbeschränkungen für chinesisches Speiseöl...

