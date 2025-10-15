DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CIRSA FIN.IN 21/27 REGS XS2388186996 15.10.2025 HZE/EOT
CIRSA FIN.IN 22/27 REGS XS2550380104 15.10.2025 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CIRSA FIN.IN 21/27 REGS XS2388186996 15.10.2025 HZE/EOT
CIRSA FIN.IN 22/27 REGS XS2550380104 15.10.2025 HZE/EOT
© 2025 Xetra Newsboard