EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025
Ort: https://investorrelations.porsche.com/de/finanzinformationen/finanzberichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025
Ort: https://investorrelations.porsche.com/en/financial-information/reports-and-presentations
