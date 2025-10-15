Silber ist nach der jüngsten Preisexplosion auf neue Höchststände oberhalb von 50 US$ am Dienstag wieder deutlich zurückgekommen. Zeitweise korrigierte das Edelmetall um fast -3,5%. Handelt es sich dabei nur um einen Zwischenstopp oder könnte es für die Preise nun wieder deutlicher nach unten gehen? Silber bricht über 50 US$ aus Der Silberpreis kannte in den vergangenen Tagen und Wochen nur eine Richtung und zwar die nach oben. Angestachelt durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
