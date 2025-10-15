Mit dem Hahn Pluswertfonds 183 hat die Hahn Gruppe den Vertrieb eines neuen geschlossenen Publikumsfonds gestartet. Der Immobilienfonds investiert mit einem Gesamtvolumen von rund 31,5 Mio. Euro in ein Fachmarktzentrum in Diez in Rheinland-Pfalz. Die Hahn Gruppe hat über ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH einen neuen geschlossenen Publikums-AIF aufgelegt. Mit einem Gesamtvolumen von rund 31,5 Mio. Euro investiert der Immobilienfonds "Hahn Pluswertfonds 183 - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
