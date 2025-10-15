Die degenia hat ihre Wohngebäudeversicherung weiterentwickelt und erneuert. Neben einem ausgeweiteten Leistungsumfang steht auch Nachhaltigkeit laut dem Versicherer klar im Fokus. Unter anderem sind künftig auch Balkonkraftwerke, Geothermie- sowie Solarthermieanlagen automatisch mitversichert. Mit dem Tarif T26 hat die degenia Versicherungsdienst AG die Weiterentwicklung ihrer Wohngebäudeversicherung bekannt gegeben. Das neue Konzept bietet neben einem erweiterten Leistungsumfang auch ein klares ...Den vollständigen Artikel lesen ...
