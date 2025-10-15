PHILADELPHIA (dpa-AFX) - Der Präsident der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hat auf Risiken für den Arbeitsmarkt verwiesen und damit Hinweise auf eine weitere Zinssenkung in den USA geliefert. Im August hätten sich die Lohnzuwächse "stark verlangsamt", was wahrscheinlich teilweise mit einem geringeren Anstieg der Beschäftigung zu erklären sei, sagte Powell am Dienstagabend laut Redetext in Philidelphia. "In diesem weniger dynamischen und etwas schwächeren Arbeitsmarkt scheinen die Abwärtsrisiken für die Beschäftigung gestiegen zu sein", beschrieb der Notenbankchef die Lage.

Die US-Notenbank hatte zuletzt Mitte September den Leitzins erstmals in diesem Jahr gesenkt, um 0,25 Prozentpunkte in eine Spanne zwischen 4,0 und 4,25 Prozent. In ihren Prognosen haben die Notenbanker unter anderem wegen der Lage auf dem Arbeitsmarkt zwei weitere Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Die nächste Zinsentscheidung steht Ende Oktober auf dem Programm./jkr/stk