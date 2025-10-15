München (ots) -Nur Waren und Dienstleistungen zu verkaufen reicht heute nicht mehr aus: 82 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass gute Marken ihren Kundinnen und Kunden mehr bieten müssen. Unternehmen punkten insbesondere durch einen exzellenten Fokus auf den Kunden. 83 Prozent der befragten Bundesbürgerinnen und Bundesbürger bevorzugen Marken, die sich persönlich um ihre Kundschaft kümmern. Dabei haben Loyalitätsprogramme eine zentrale Bedeutung. Aus Sicht von 77 Prozent der Befragten zeigen Marken damit, dass ihnen die Beziehung zu Kundinnen und Kunden wichtig ist. Dies zeigen die Ergebnisse der repräsentativen Online-Umfrage "Loyalty Programme" im Auftrag der BMW Bank, für die im Juli 2025 insgesamt 1.000 Bundesbürgerinnen und -bürger befragt wurden.Wie sich langfristige Treue entwickelt, hängt jedoch von weiteren Faktoren ab. An erster Stelle steht für 62 Prozent ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, gefolgt von positiven Erfahrungen mit der Marke (54 Prozent). Wichtig sind außerdem eine hohe Produkt- und Servicequalität mit 46 Prozent sowie ein vertrauenswürdiger Service mit 44 Prozent. 21 Prozent der Befragten legen zudem Wert auf exklusive Vorteile für Bestandskundinnen und -kunden, 18 Prozent auf attraktive Loyalitätsprogramme.Loyalitätsprogramme mit attraktiven Angeboten und Preisnachlässen besonders beliebtVon den zahlreichen Programmen wie Payback, IKEA Family, BahnBonus oder dem BMW Drivers Club finden die Befragten diejenigen am ansprechendsten, die ihnen attraktive Angebote und Preisnachlässe bieten. Dies geben 43 Prozent an. In der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen sind es sogar 54 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgen Treuepunkte- oder Prämienprogramme (26 Prozent). 17 Prozent schätzen es zudem, wenn ihnen die Angebote Zugang zu besonderen Erlebnissen, exklusiven Veranstaltungen, persönlicher Beratung und VIP-Services ermöglichen. Bei den unter 30-Jährigen sind es 34 Prozent."Unsere Studie zeigt, dass wir mit dem BMW Drivers Club unsere Kundinnen und Kunden weiterhin begeistern", sagt Felix-Hendrik Laabs, Leiter Marketing, Produktmanagement, Versicherungen bei der BMW Bank. "Vor zehn Jahren haben wir dieses Loyalitätsprogramm ins Leben gerufen. Seitdem können die Mitglieder einzigartige Erlebnisse aus den Bereichen Sport, Literatur, Kulinarik und Kunst erleben. Hinzu kommt eine attraktive Vorteilswelt. So wird die Marke BMW erlebbar: persönlich, authentisch und wertschätzend."Deutliche Mehrheit möchte regelmäßige Informationen von ihrer LieblingsmarkeAuch Informationen sind ein gefragter Service. 62 Prozent der Befragten möchten Updates zu neuen Angeboten und Produkten ihrer Lieblingsmarken erhalten. Besonders hoch ist das Interesse bei unter 30-Jährigen und Familien mit Kindern mit jeweils 72 Prozent. Um Informationen zu bekommen, nutzen Kundinnen und Kunden verschiedene Kanäle. Die erste Anlaufstelle ist in der Regel das stationäre Geschäft oder der Händler mit 39 Prozent. Es folgen Empfehlungen von Freunden oder Bekannten (34 Prozent) und Unternehmenswebseiten (30 Prozent). Weitere beliebte Kanäle sind Social Media, Apps oder Kundenportale mit jeweils 25 Prozent."Social Media ist ein fester Bestandteil der Kommunikationsstrategie und öffnet den direkten Zugang zum BMW Drivers Club", sagt Laabs. "Ein zentrales Element ist unser Format road.stories. In Videos und Interviews begegnen Wladimir Kaminer und Andreas Schweiger Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Motorsport. Die Beiträge laufen über Social Media, YouTube und exklusive Club-Kanäle. So entsteht ein Storytelling, das die Marke BMW erlebbar macht und ihre Einzigartigkeit unterstreicht. Damit stärken wir die Entscheidung unserer Kundinnen und Kunden für BMW und die BMW Bank."Neben Social Media ist auch der Newsletter ein weiterer Kommunikationskanal. 17 Prozent lesen regelmäßig Mailings, um sich über aktuelle Angebote oder Aktionen zu informieren. Insgesamt haben 61 Prozent der Deutschen mindestens einen Newsletter von einer Marke abonniert. Besonders verbreitet sind diese Abos bei Familien mit Kindern (74 Prozent) und unter 30-Jährigen (73 Prozent). Zwei von drei Deutschen wünschen sich dabei eine maßvolle, mindestens monatliche Ansprache. Ein Fünftel lehnt dagegen regelmäßige Informationen per E-Mail ab.Über die StudieFür die Studie "Loyalty Programme" im Auftrag der BMW Bank wurden 1.000 Bundesbürgerinnen und -bürger im Juli 2025 online befragt. Die Auswahl der Befragten ist repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Bundesland erfolgt.Informationen für die RedaktionenDie BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und Kreditkarten.Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024) und einen Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.