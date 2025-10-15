Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Development Corp. und Gold X2 Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 14.10.2025, 17:15 Uhr Zürich/Berlin Seit der Goldpreis die 4.000 US-Dollar-Marke übersprungen hat, erhöhen Großbanken und Analysten ihre Preisprognosen. Goldman Sachs hat sein Ziel für den Preis des gelben Metalls ...Den vollständigen Artikel lesen ...
