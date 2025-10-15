Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Skeena Gold and Silver Ltd., Sibanye-Stillwater Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 13.10.2025, 21:53, Europa/Berlin Die Gründe für die enormen Preisanstiege bei Gold und Silber sind inzwischen bekannt. Das neueste Ungemach kommt aus den USA: die Schließung von US-Behörden. Auch mit den Entlassungen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.