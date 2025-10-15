Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 15
[15.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.10.25
|LU2941599081
|23,720,200.00
|EUR
|720,590.0000
|242,260,750.78
|10.2133
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.10.25
|LU2941599248
|1,567,575.00
|USD
|0
|16,184,946.55
|10.3248
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.10.25
|LU2941599834
|823,122.00
|GBP
|0
|8,336,487.03
|10.1279
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.10.25
|LU2994520851
|11,705,763.00
|USD
|0
|120,673,733.96
|10.3089
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.10.25
|LU2994520935
|879,975.00
|USD
|0
|8,873,456.20
|10.0838
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.10.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,845.04
|10.1938
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.10.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|250,579.57
|10.0232
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.10.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|318,944.32
|10.0158
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.10.25
|LU2941599594
|5,000.00
|CHF
|0
|50,010.05
|10.002
