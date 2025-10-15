Die turbulente Atmosphäre der Erde erschwert die Entdeckung neuer Planeten vom Boden aus. Die Astronomin Rebecca Jensen-Clem arbeitet daran, wie man sie dennoch finden kann. Der Anhänger an der Halskette von Rebecca Jensen-Clem ist nur etwa einen Zentimeter breit und besteht aus 36 silbernen Sechsecken, die zu einem Wabenmosaik verwoben sind. Das hat einen bestimmten Grund: Im Keck-Observatorium auf Hawaii bilden ebenso viele Segmente einen Spiegel, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
