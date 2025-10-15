Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat den KI-Hype zuletzt etwas abgewürgt. Die Anleger sind verunsichert. Schafft es der führende Chip-Auftragsfertiger TSMC, die Anleger wieder für KI-Aktien zu begeistern? Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), der weltweit größte Hersteller fortschrittlicher Künstliche-Intelligenz-Chips, könnte ein Zeichen setzen. Trotz des schwelenden Handelsstreits zwischen den Vereinigten Staaten und China, der dem globalen KI-Enthusiasmus einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
