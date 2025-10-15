Wien (www.anleihencheck.de) - Nach der kurzen Erholung am Montag war die Stimmung an den Finanzmärkten am Dienstag schon wieder gekippt - sowohl an der Wall Street als auch in Europa, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Grund: eine Mischung aus geopolitischen Spannungen, wirtschaftlicher Unsicherheit und geldpolitischen Signalen, die derzeit eng miteinander verwoben seien und die Märkte empfindlich beeinflussen würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
