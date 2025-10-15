© Foto: Mark Lennihan - APMicrosoft plant sich in Portugal zusätzliche KI-Rechenpower von Nscale anzumieten, um damit das globale Wettrüsten um künstliche Intelligenz voranzutreiben.Der US-Techkonzern Microsoft intensiviert seine globale Infrastrukturstrategie im Bereich Künstliche Intelligenz und plant laut einem Bericht von Bloomberg, erhebliche Rechenzentrumskapazitäten beim britischen Hyperscaler Nscale in Portugal anzumieten. Das neue Rechenzentrum südlich von Lissabon soll bereits Anfang kommenden Jahres in Betrieb gehen und mit 12.600 GPUs der neuesten Generation von Nvidia ausgestattet sein. Strategischer Ausbau des Microsoft-KI-Netzwerks Microsoft steht unter hohem Druck, seine weltweiten Kapazitäten für …Den vollständigen Artikel lesen ...
