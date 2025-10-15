Wir befinden uns in einer anspruchsvollen Marktphase - geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheiten und volatile Märkte prägen das Anlegerverhalten. Im Frankfurter Kreis diskutieren Expert:innen gemeinsam mit Isabelle Hägewald, Chefredakteurin von Mein Geld Medien, ob aktive oder passive ETFs - oder gar Kryptowährungen - in diesem Umfeld die bessere Performance zeigen. Gibt es bereits Tendenzen, die auf eine klare Richtung hinweisen? ETFs Kryptowährungen Marktentwicklung Anlagestrategien Performance Auf der Suche nach mehr Informationen rund ums Thema Investment? Hier werden Sie fündig: https://www.mein-geld-medien.de/ https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/Quelle: Mein Geld TV
