Bis Anfang 2026 soll eines der größten Testzentren für Batteriezellen in Europa entstehen - von CATL. Dort wird man dann über mehr als 300 Teststationen verfügen, an denen Batterieleistung und -sicherheit geprüft werden. CATL ist einer der weltweit größten Hersteller von Stromspeichern vor allem für die Autoindustrie. Nach Unternehmensangaben ist das Testzentrum in unmittelbarer Nähe zu den großen Produktionsstätten am "Erfurter Kreuz" bei Arnstadt sowohl von Volkswagen als auch von der Deutschen Akkreditierungsstelle offiziell zertifiziert. Im Zuge der Erweiterung entsteht auch ein neues Materiallabor. Es soll zahlreiche zusätzliche Testfunktionen bieten. Kein Wunder, dass die Aktie heute durch die Decke geht.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





© 2025 Bernecker Börsenbriefe