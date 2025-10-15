Unterföhring (ots) -Rohbau? Oder Musterwohnung? Big Brother bereitet die Schlüsselübergabe seines neuen Hauses vor. Jens "Knossi" Knossalla lädt direkt im Anschluss an "Promi Big Brother" ab Freitag, 24. Oktober 2025, um 12:00 Uhr im Livestream auf Joyn wieder gute Freundinnen und Freunden aus der Social-Media- und TV-Welt für drei Tage zu "Big Brother - Knossi Edition 2025" ein.In diesem Jahr ziehen mit Knossi ins Haus von Big Brother: Die Streamer MontanaBlack, Zarbex und Max Schradin, die Sänger:innen Mia Julia ("Promi Big Brother"-Bewohnerin 2014), Julian Sommer, Rumbombe und Marc Eggers, Dragqueen Aria Addams, TV-Legende Peter Ludolf und "Promi Big Brother"-Siegerin 2024 und Reality-Star Leyla Heiter. Die Community darf sich außerdem auf Streamer Trymacs, "Promi Big Brother"-Bewohnerin 2022 und Schauspielerin Katy Karrenbauer sowie "Hausmeister Krause" Tom Gerhardt als Tagesgäste im Rohbau und in der Musterwohnung freuen."Big Brother" bleibt "Big Brother" - und wird härterDie Bewohnerinnen und Bewohner begeben sich für 57 Stunden unter dauerhafte Kamerabeobachtung. Auch in Knossis Version der Reality-Show ist der große Bruder allgegenwärtig, überwacht alles und gibt die Regeln vor. Es wird gelacht, gefeiert, gespielt und nominiert, aber in diesem Jahr ist die Schonzeit für Knossis Gäste vorbei. Handys im Haus sind bis auf einzelne Zeitslots verboten, Big Brother greift dieses Mal mit Strafen durch.Immer live dabei: "Big Brother - Knossi Edition 2025" wird auf dem Twitch-Channel von Knossi und rund um die Uhr live auf Joyn gestreamt. Kostenlose Highlight-Clips fassen das Geschehen auf Joyn täglich zusammen.Joey Kelly gewinnt 2023 durch die Stimmen seiner Mitbewohner:innen und der Community die erste Ausgabe von "Big Brother - Knossi Edition", 2024 verlässt IRL-Streamer Adam Wolke ("SkylineTVlive") den Container als Sieger. Alleine bei Twitch wurden im vergangenen Jahr 1,42 Millionen einzelne Zuschauer:innen und insgesamt 6,03 Millionen Live-Aufrufe gezählt. Der Livestream und die Highlight-Clips generierten auf Joyn Views im hohen, sechsstelligen Bereich.Produziert wird "Big Brother - Knossi Edition 2025" von EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions in Zusammenarbeit mit Banijay Media Germany und DLS Consulting."Big Brother - Knossi Edition 2025" ab Freitag, 24. Oktober 2025, um 12:00 Uhr rund um die Uhr im Livestream und Highlight-Clips kostenlos streamen auf JoynHashtag zur Show: KnossiBBSocial-Media-Begleitung zur Show: @bigbrotherdeutschlandPressekontakt Joyn:Kevin Körber, Lisa WittkeTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1129kevin.koerber@seven.onelisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191clarissa.schreiner@seven.onePressekontakt EndemolShine Germany:Katharina PrußnatTel.: +49 (0) 221 65 030 - 383katharina.prussnat@endemolshine.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6137931