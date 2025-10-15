© Foto: OpenAI

Die Plug-Power-Aktie hat in den letzten Monaten eine bemerkenswerte Rallye hingelegt, die viele Marktbeobachter überrascht hat, zeigte sich in den letzten Tagen jedoch stark schwankend. Analysten sind skeptisch. Die Aktie von Plug Power zeigte sich in den letzten Tagen stark schwankend. Am Montag stieg der Kurs um rund 17,4 Prozent, während er am Freitag zuvor um 12 Prozent gefallen war. In den letzten fünf Tagen ist die Aktie mit einem Minus von über 3 Prozent im Abwärtstrend. In den letzten Monaten hat sie eine bemerkenswerte Rallye hingelegt, die viele Marktbeobachter überrascht hat. Noch im Sommer 2025 lag der Kurs unter 1 US-Dollar, und viele Investoren hatten das Unternehmen bereits …